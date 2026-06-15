Tây Ninh: Hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy tăng trưởng

Ngày 15/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 19 của Bộ Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các giải pháp tăng trưởng kinh tế; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 19 đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tỉnh hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; GRDP quý 1 năm 2026 tăng 9,51%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và cả nước; nằm trong nhóm dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đạt nhiều kết quả tích cực như, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, hoàn thiện một số cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng và nền tảng số dùng chung, đưa vào vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo, công bố các bài toán lớn để thu hút giải pháp công nghệ. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được triển khai theo quy định; tỉnh ban hành các quy định, tiêu chí đánh giá phù hợp từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Hồ sơ thủ tục hành chính còn trễ hạn; dữ liệu liên thông chưa đồng bộ; thiếu biên chế ở một số cơ quan, địa phương; việc sắp xếp một số cơ quan ngành dọc còn gây khó khăn trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, GRDP quý 1 năm 2026 chưa đạt kịch bản đề ra; giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; hạ tầng giao thông kết nối liên vùng còn nhiều điểm nghẽn; một số dự án giao thông trọng điểm triển khai chậm. Kinh tế số phát triển chưa đồng đều; một số cơ sở dữ liệu quan trọng chưa được làm sạch hoàn toàn; nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp.

Trong thực hiện Quy định số 366 của Bộ Chính trị vẫn còn tình trạng báo cáo kiểm điểm chung chung, nể nang, né tránh; tiêu chí đánh giá chưa gắn chặt với sản phẩm, kết quả cụ thể.

Đoàn kiểm tra đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân; rà soát quy trình giải quyết công việc sau sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; bố trí biên chế phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án động lực; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thiện dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống,” đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết số 57.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cần nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng tiêu chí đánh giá theo hướng định lượng, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra ghi nhận kiến nghị của tỉnh đối với Trung ương liên quan đến phân cấp, phân quyền trong sắp xếp đơn vị hành chính; hoàn thiện cơ chế, chính sách cho chính quyền địa phương hai cấp; hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, thị trường carbon và xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo kiểm tra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát số 19 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết ghi nhận, tiếp thu ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn kiểm tra; đồng thời đề nghị, cập nhật một số kết quả thực hiện của địa phương như, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 30%, đứng thứ 6 cả nước và cao hơn cùng kỳ năm trước; tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đạt kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra; tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 và nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra để hoàn thiện và triển khai hiệu quả thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh trong quá trình phục vụ Đoàn kiểm tra; nội dung báo cáo, giải trình cơ bản đầy đủ, thẳng thắn, thể hiện tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Tây Ninh tiếp tục làm sâu công tác dự báo tình hình; rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường nguồn lực cho địa phương; phát huy hiệu quả hệ thống chính trị và không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là mục tiêu chiến lược, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và hành động quyết liệt. Tây Ninh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo ra những kết quả lớn hơn, đồng thời bảo đảm tăng trưởng gắn với an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao hạnh phúc của nhân dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; phát huy đoàn kết, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đoàn kiểm tra tiếp thu ý kiến, kiến nghị của tỉnh để hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời bày tỏ tin tưởng Tây Ninh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế và tư duy đổi mới để vươn lên nhóm địa phương phát triển hàng đầu cả nước./.

Đột phá theo Nghị quyết 57: Làm chủ công nghệ, mở đường cho tăng trưởng Việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được thúc đẩy bằng hàng loạt quyết sách cụ thể với trọng tâm hướng vào công nghệ cao, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược.

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