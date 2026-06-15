Tạo sự gắn kết không gian và tiết kiệm nguồn ngân sách

Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg, ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về "việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố," tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ việc rà soát, lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện phương án sắp xếp các đơn vị dân cư trên địa bàn.

Đây là bước đi quan trọng nhằm phát huy dân chủ, kiến tạo từ cơ sở, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thuận và kỳ vọng

Xã Vạn Tường có diện tích tự nhiên hơn 109 km2, quy mô dân số gần 60.000 người với 30 thôn. Với quy mô tương đương một đô thị nhỏ, đòi hỏi bộ máy chính quyền cơ sở phải được tổ chức tinh gọn, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Ngày 14/6/2026, Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường đã chỉ đạo các thôn đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại các thôn thuộc diện sắp xếp, sáp nhập. Là địa phương có nhiều nhà máy, xí nghiệp việc lựa chọn ngày nghỉ giúp người dân, đặc biệt là công nhân, lao động có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến.

Theo Đề án, thôn Tuyết Diêm 3 được sáp nhập với thôn Đông Lỗ, Thuận Phước thành lập thôn mới mang tên Đông Lỗ có diện tích 16,59km, dân số 1.752 hộ. Bí thư Chi bộ thôn Tuyết Diêm 3 Phan Thanh Hà cho biết, sau khi có chủ trương sáp nhập Ban công tác Mặt trận thôn đã tăng cường vận động, đi đến từng hộ dân giải thích cho người dân.

Bên cạnh đó, thôn cũng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân nơi cư trú. Người dân trong thôn đồng thuận cao việc sát nhập thôn, khối phố; đồng thời bày tỏ ý kiến của mình trong việc thành lập thôn mới, tên gọi mới.

Ông Lê Tần (thôn Tuyết Diêm 3) cho biết, người dân đồng thuận với việc sát nhập thôn. Đây là công việc cần thiết nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, tạo thuận lợi cho công tác điều hành; đồng thời giúp tập trung nguồn lực đầu tư cho cộng đồng dân cư.

“Tôi mong muốn sau sắp xếp, hoạt động của bộ máy ở cơ sở sẽ hiệu quả hơn, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện hơn. Đồng thời, chính quyền cần tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong phát triển nông nghiệp, nhất là ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.”

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường Ung Đình Hiền, sau khi hoàn thành sáp nhập xã Vạn Tường sẽ giảm 30 thôn hiện có xuống còn 15 thôn. Chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy được thực hiện quyết liệt từ Trung ương đến địa phương trong năm 2025. Việc sáp nhập các thôn, phố là bước đi cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, tạo sự gắn kết không gian và tiết kiệm nguồn ngân sách.

Trong ngày 14/6, xã đã đồng loạt lấy ý kiến cử tri và nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân; tạo cơ sở để địa phương tổng hợp báo cáo, xây dựng dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân xã thông qua và thực hiện ngay các bước tiếp theo để hoàn thành việc sắp xếp thôn trước ngày 30/6/2026. “Việc sắp xếp thôn không chỉ góp phần tinh gọn đầu mối mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.”

Đổi mới quản trị từ cơ sở

Người dân thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) trao đổi về Đề án tổ chức lại thôn trên địa bàn. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ngãi có 96 đơn vị hành chính cấp xã, phường và đặc khu. Toàn tỉnh hiện có 1.710 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó có 1.104 thôn, làng ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 561 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn hoặc khu vực biên giới.

Theo Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (phương án số 5458/PA-UBND ngày 10/6/2026 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc ký), Quảng Ngãi sẽ sắp xếp đối với 1.100/1.710 thôn, tổ dân phố thuộc 87 xã, phường. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.161 thôn, tổ dân phố; giảm 549 thôn, tổ dân phố (tương ứng giảm 30% thôn, tổ dân phố so với hiện nay).

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi) Trần Đình Dũng cho biết, trong quá trình triển khai, tỉnh đặc biệt chú trọng các yếu tố văn hóa, dân tộc, tôn giáo và đặc thù địa lý nhằm tạo sự đồng thuận của người dân. “Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn hoặc khu vực có địa hình chia cắt phức tạp, trong quá trình sắp xếp cần được quan tâm, nhìn nhận thấu đáo để sau đó, các đơn vị hoạt động đồng bộ hơn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành ở cơ sở."

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Quảng Ngãi không đơn thuần là giảm số lượng đầu mối mà còn là cơ hội để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại khu dân cư.

Quảng Ngãi khuyến khích các địa phương thực hiện mô hình Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận ở những nơi đủ điều kiện nhằm tăng tính thống nhất trong lãnh đạo, điều hành. Việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sắp xếp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Quảng Ngãi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới./.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Bảo đảm quyền lợi nhân dân, tạo động lực phát triển Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, hợp nhất, số lượng thôn, tổ dân phố của tỉnh Ninh Bình dự kiến còn khoảng 1.500 đơn vị so với 4.400 thôn, tổ dân phố hiện nay.

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