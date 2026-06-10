Sau 10 ngày triển khai trên toàn quốc: Người dân dần thích ứng với xăng sinh học

Sau 10 ngày triển khai đồng bộ xăng sinh học E10 trên toàn quốc, nhìn chung thị trường vận hành ổn định, nguồn cung thông suốt, tạo nền tảng thuận lợi cho lộ trình sử dụng nhiên liệu xanh và giảm phát thải.

Đáng chú ý, tâm lý người tiêu dùng cũng đang dần thay đổi theo hướng cởi mở hơn với loại nhiên liệu mới khi nhiều phương tiện vận hành ổn định và hệ thống phân phối đã thích ứng nhanh với yêu cầu chuyển đổi.

Dần giải tỏa tâm lý e ngại

Thực hiện chủ trương thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, từ ngày 1/6, xăng E10 và E5 RON 92 trở thành hai mặt hàng xăng được kinh doanh trên phạm vi toàn quốc, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95.

Trong những ngày đầu triển khai, không ít người dân bày tỏ tâm lý lo ngại về khả năng tương thích của xăng E10 với động cơ phương tiện, độ tiêu hao nhiên liệu đến những băn khoăn về độ bền động cơ khi sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, sau hơn một tuần trải nghiệm thực tế, những lo lắng ban đầu của người dân đã dần được giải tỏa.

Anh Trần Ngọc Đức, phường Trần Hưng Đạo (tỉnh Hưng Yên) là một trong những người sử dụng xăng E10 ngay từ những ngày đầu triển khai. Trung bình mỗi ngày anh di chuyển khoảng 100km bằng xe ôtô cá nhân, nhãn hiệu Honda CR-V sản xuất năm 2020.

Anh Đức cho biết: “Sau hơn một tuần trải nghiệm với loại nhiên liệu mới, tôi thấy xe vận hành bình thường, tốc độ ổn định, động cơ vẫn duy trì như trước. Đến thời điểm này chưa thấy sự cố hay khác biệt nào đáng lưu tâm.”

Cùng chung nhận định, anh Đỗ Mạnh Cường, phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) cho biết, anh bắt đầu sử dụng xăng E10 từ cuối tháng Năm. Từ đó đến nay xe vẫn hoạt động bình thường, chưa gặp bất kỳ hiện tượng nào như máy yếu hay giảm công suất như một số cảnh báo trước đây.

Không chỉ người sử dụng ôtô, nhiều chủ phương tiện xe máy cũng cho biết chưa ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong quá trình vận hành.

Tại một số cửa hàng xăng dầu ở khu vực trung tâm tỉnh Hưng Yên, tâm lý e ngại đã giảm đáng kể so với thời điểm mới triển khai, thay vào đó phần lớn khách hàng đã quen với việc lựa chọn xăng E10.

Tương tự, theo ghi nhận tại nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, những ngày đầu triển khai, phần lớn khách hàng vẫn giữ tâm lý thận trọng, chủ yếu tìm hiểu thông tin về khả năng tương thích của E10 đối với phương tiện đang sử dụng.

Không ít người tiêu dùng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của nhiên liệu mới tới động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu cũng như chi phí sử dụng trong dài hạn. Chính vì vậy, thời điểm đầu tháng Sáu, lượng khách lựa chọn E10 còn ở mức khiêm tốn.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tuần triển khai, xu hướng tiêu dùng đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Đại diện một cửa hàng xăng dầu tại phường Hoàng Mai cho biết trong những ngày đầu, nhân viên dành phần lớn thời gian để giải đáp thắc mắc của khách hàng về thành phần ethanol trong nhiên liệu, khả năng vận hành của động cơ cũng như những lợi ích môi trường mà E10 mang lại.

“Hiện nay, số lượng khách hàng chủ động lựa chọn E10 đã tăng đáng kể. Nhiều người sau khi sử dụng thử đã quay trở lại tiếp tục đổ E10 và chưa ghi nhận phản ánh bất thường nào liên quan đến chất lượng sản phẩm,” đại diện cửa hàng cho biết.

Anh Nguyễn Văn Thành, tài xế công nghệ tại phường Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, ban đầu anh khá e ngại vì nghe nhiều ý kiến khác nhau về nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên sau gần một tuần sử dụng, chiếc xe máy của anh vẫn vận hành ổn định.

“Tôi chưa thấy sự khác biệt đáng kể về khả năng vận hành. Mức tiêu hao nhiên liệu cũng tương đương trước đây. Nếu vừa bảo vệ môi trường vừa có giá bán cạnh tranh thì tôi sẵn sàng tiếp tục sử dụng,” anh Thành chia sẻ.

Trong khi đó, chị Trần Thu Hương ở phường Thanh Xuân, Hà Nội cho rằng yếu tố môi trường là lý do quan trọng khiến chị quyết định chuyển sang sử dụng E10.

“Tôi nghĩ xu hướng sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường là tất yếu. Nếu chất lượng được bảo đảm thì người dân sẽ dần thay đổi thói quen tiêu dùng,” chị Hương nói.

Với 14 triệu dân, Thành phố Hồ Chí Minh được xem là thị trường tiêu thụ xăng dầu lớn nhất cả nước nên quá trình chuyển đổi sang xăng sinh học nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.Ghi nhận tại thành phố sau 10 ngày triển khai cho thấy, nếu trong những ngày đầu nhiều người còn bỡ ngỡ khi không còn xăng khoáng RON 95 truyền thống, đến nay phần lớn đã chấp nhận sử dụng xăng sinh học như một lựa chọn tất yếu. Tâm lý băn khoăn chủ yếu tập trung vào khả năng vận hành của động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu.

Anh Nguyễn Văn Hưng, tài xế ôtô công nghệ tại phường Hạnh Thông cho biết, ban đầu khá dè dặt khi chuyển sang sử dụng E10. Tôi nghe nhiều người nói xăng sinh học dễ hao hơn nên cũng lo. Sau hơn một tuần sử dụng, xe vẫn vận hành bình thường, tuy nhiên tôi vẫn đang theo dõi thêm về mức tiêu hao nhiên liệu.

Còn chị Lê Thị Bích Hạnh, ngụ phường Bình Tiên cho rằng, tâm lý lo lắng ban đầu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn sử dụng, chị không còn quá quan tâm đến sự thay đổi này.

“Giờ hầu như cửa hàng nào cũng bán xăng E10, E5, muốn tìm lại xăng truyền thống cũng khó nên mình dùng và theo dõi thực tế thôi,” chị Hạnh nói.

Tại cửa hàng Petrolimex số 46 trên đường Trần Phú (phường Chợ Quán), lượng khách đến đổ xăng vẫn ổn định. Dù cửa hàng chỉ kinh doanh xăng E10 RON 95-V nhưng không ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về sản lượng bán ra.

Anh Nguyễn Thanh Tú, nhân viên cửa hàng này cho biết: Mỗi ngày đơn vị bán khoảng 7.000-8.000 lít xăng trong hai ca hoạt động, tương đương hơn 300 m3/tháng. Sản lượng tiêu thụ gần như không thay đổi so với trước đây. Nếu có giảm thì chủ yếu do nhu cầu đi lại trong dịp hè thấp hơn so với thời điểm học sinh còn đi học.

Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại cửa hàng Petrolimex số 32 trên đường Hùng Vương, phường Vườn Lài cả người bán hay người mua đều không phàn nàn về loại xăng mới này.

Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của PVOIL ngày 1/6. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tại cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hay các cửa hàng COMECO (thuộc Công ty cổ phần Vật tư xăng dầu) trên các tuyến đường Lý Thái Tổ, Bạch Đằng và Điện Biên Phủ kinh doanh xăng E10 và E5 ổn định.

Tại thành phố Đồng Nai, nhân viên một trạm xăng PVOIL trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn Biên, cho biết những ngày đầu khi bán xăng E10, có nhiều người chạy xe đến nhìn qua một lượt rồi lại quay đi chứ không bơm xăng, có lẽ họ còn tâm lý dè chừng. Tuy nhiên, đến nay người dân đã quen với xăng sinh học E10, khi đến bơm xăng họ không còn thắc mắc như những ngày đầu.

Mặc dù vậy, qua tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn thành phố Đồng Nai hiện vẫn có ít trạm xăng bán xăng sinh học E5 RON92. Người dân vẫn phải mất nhiều thời gian và đi quãng đường khá xa mới có thể tìm được một điểm bán xăng E5 RON92.

Theo thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Trên thực tế, tại Đồng Nai người dân có nhu cầu sử dụng xăng sinh học E5 RON92 còn khó khăn do còn ít cửa hàng bán loại xăng này.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, ngụ khu phố Bửu Hòa 1, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai cho biết, từ ngày 1/6/2026 sau khi chuyển đổi từ xăng truyền thống sang xăng sinh học, theo khuyến cáo của các chuyên gia, đối với loại xe cũ sản xuất trước năm 2000 nên sử dụng xăng E5 RON92.

Những ngày sau đó chị Tâm đến rất nhiều trạm xăng để tìm xăng E5 bơm cho chiếc xe Honda Cub 82 nhưng không có.

“May mắn một người làm cùng công ty đã hướng dẫn đến trạm xăng ngã tư Vũng Tàu, nơi có bán xăng E5. Sau hơn một tuần sử dụng xăng E5 cho chiếc xe máy đời cũ, tôi thấy máy móc vẫn hoạt động bình thường, chưa thấy dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng,” chị Tâm cho biết.

Doanh nghiệp sẵn sàng nguồn hàng

Một trong những yếu tố quan trọng giúp thị trường xăng E10 vận hành ổn định ngay từ những ngày đầu là sự chuẩn bị chủ động của các doanh nghiệp đầu mối và đơn vị phân phối.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, việc chuyển đổi sang E10 đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch nguồn hàng, ký kết hợp đồng cung ứng ethanol nhiên liệu, đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phối trộn, bảo quản và vận chuyển sản phẩm.

Không chỉ bảo đảm nguồn hàng, nhiều doanh nghiệp còn đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về đặc tính và lợi ích của nhiên liệu sinh học.

Tại các cửa hàng bán lẻ, công tác đào tạo nhân viên được triển khai đồng bộ trước khi E10 chính thức được đưa vào kinh doanh. Nhân viên được hướng dẫn kiến thức chuyên môn về sản phẩm cũng như kỹ năng tư vấn khách hàng.

Là doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Hưng Yên đã chủ động chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ nhiều tháng trước.

Người dân mua xăng sinh học E10 bán tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu PVOIL trên phố Thái Thịnh, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ông Hoàng Quyết, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Petrolimex Hưng Yên cho biết, đơn vị đã triển khai bán đại trà xăng E10 từ ngày 26/5 tại toàn bộ hệ thống cửa hàng trực thuộc. Đến nay, công ty chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh bất thường nào từ các cửa hàng do Petrolimex Hưng Yên quản lý. Quá trình kinh doanh diễn ra thuận lợi, người dân từng bước làm quen với việc sử dụng loại nhiên liệu mới.

Theo ông Quyết, hiện lượng tiêu thụ xăng E10 tại hệ thống cửa hàng Petrolimex Hưng Yên đạt trung bình trên 200 m3/ngày. Trong khi đó, sản lượng xăng E5 RON 92 chỉ đạt trên 1.000 lít/ngày. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương về bảo đảm nguồn cung xăng sinh học liên tục, hiện Petrolimex Hưng Yên luôn duy trì dự trữ kho trên 1.300m3, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tương tự Petrolimex Hưng Yên, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí (PVOIL) Hưng Yên cũng ghi nhận kết quả khả quan sau thời gian triển khai kinh doanh xăng sinh học E10.

Ông Ngô Văn Tuân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí (PVOIL) Hưng Yên cho biết từ giữa tháng 4/2026, đơn vị đã hoàn thành chuyển đổi ở tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sang kinh doanh xăng sinh học E10. Đến nay, tình hình tiêu thụ tại hệ thống 32 cửa hàng của PVOIL Hưng Yên diễn ra ổn định với sản lượng bình quân đạt hơn 50 m3/ngày.

Hiện PVOIL Hưng Yên đang vận hành chặt chẽ các quy trình nghiệp vụ từ kiểm soát bồn bể, quản lý chất lượng, giao nhận vận chuyển cho đến khâu bán hàng và thực hiện quy trình xử lý khiếu nại, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Đặc biệt, PVOIL Hưng Yên được Tổng Công ty Dầu Việt Nam (Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam) cho phép thực hiện pha chế xăng sinh học E10 ngay tại kho trung chuyển Thái Bình theo công thức và công nghệ đã được các bộ, ngành cho phép áp dụng, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, giảm chi phí vận chuyển và bảo đảm khả năng cung ứng liên tục cho thị trường. Hiện PVOIL Hưng Yên duy trì mức tồn kho từ 700 đến 800m3 xăng sinh học E10.

Ông Ngô Văn Tuân cho biết tất cả các lô xăng E10 trước khi đưa ra thị trường đều được PVOIL Hưng Yên kiểm định chất lượng theo đúng quy định. Đến thời điểm này, PVOIL Hưng Yên chưa nhận được phản ánh nào từ khách hàng về chất lượng nhiên liệu hay các sự cố liên quan đến phương tiện sử dụng xăng E10 của hệ thống PVOIL.

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, sau 10 ngày triển khai chưa xuất hiện phản ánh nào về các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng liên quan đến động cơ do sử dụng E10. Tuy nhiên, không ít khách hàng vẫn cho rằng nhiên liệu mới có thể tiêu hao nhanh hơn so với xăng khoáng truyền thống.

Theo ông Cao Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Ôtô và Thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học là xu hướng phù hợp với mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững.

“Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là giúp người dân hiểu đúng về loại nhiên liệu mới và phương tiện mình đang sử dụng. Khi có đầy đủ thông tin, người dân sẽ không hoang mang, cũng không nhìn nhận quá cực đoan về xăng E10,” ông Phong nói.

Riêng những hiện tượng như hụt ga, khó khởi động hoặc động cơ hoạt động thiếu ổn định nếu xảy ra thường liên quan đến tình trạng bảo dưỡng của phương tiện. Bởi Ethanol có khả năng làm sạch hệ thống nhiên liệu nên có thể hòa tan các cặn bẩn tích tụ lâu ngày, từ đó làm tắc lọc xăng hoặc kim phun trên những phương tiện cũ ít bảo dưỡng.

Chú trọng khâu giám sát

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, từ ngày 1/6 đến nay, lực lượng chức năng đã tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vận hành minh bạch và ổn định. Các nội dung kiểm tra tập trung vào việc niêm yết giá, bán đúng giá quy định, bảo đảm nguồn cung cũng như theo dõi sát tình hình triển khai E10 tại các cửa hàng bán lẻ.

Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh xăng dầu đều hoạt động bình thường, nguồn hàng được cung ứng đầy đủ, không xuất hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng việc chuyển đổi nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết đến thời điểm hiện tại, thị trường xăng dầu trên địa bàn vẫn duy trì ổn định.

"Qua công tác giám sát, chúng tôi chưa phát hiện trường hợp lợi dụng việc triển khai E10 để gây mất ổn định thị trường. Các doanh nghiệp và cửa hàng cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật,” vị đại diện cho biết.

Theo cơ quan quản lý, ngoài hoạt động kiểm tra, công tác tuyên truyền cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp người dân hiểu đúng về nhiên liệu sinh học, tránh tâm lý e ngại hoặc tiếp nhận thông tin thiếu chính xác.

Tương tự, các cơ quan quản lý tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường kiểm tra chất lượng nhiên liệu, giám sát việc niêm yết giá và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Đông đảo người dân đổ xăng E10 RON 95-V tại cửa hàng Petrolimex tại số 32 trên đường Hùng Vương, phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50, sở đã phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp.

Các doanh nghiệp lớn như Petrolimex Sài Gòn, PVOIL và Saigon Petro đã chủ động nâng cấp kho chứa, hệ thống phối trộn, vận chuyển và phân phối để bảo đảm nguồn cung ngay từ ngày đầu.Đáng chú ý, một số doanh nghiệp còn đưa vào kinh doanh sản phẩm E10 RON 97 nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng sử dụng xe đời mới hoặc các dòng xe có yêu cầu cao về chất lượng nhiên liệu. Điều này cho thấy thị trường đang dần hình thành các phân khúc sản phẩm phù hợp với nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau.

Có thể thấy, sau 10 ngày triển khai, việc chuyển đổi sang xăng sinh học trên toàn quốc bước đầu đạt được mục tiêu về vận hành hệ thống phân phối.

Nguồn cung ổn định, doanh nghiệp chủ động thích ứng và người dân từng bước quen dần với loại nhiên liệu mới, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng sạch và giảm phát thải trong giao thông đô thị./.