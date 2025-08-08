Hà Nội xử phạt 2 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em nhập lậu

Ngày 8/8, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, trong đợt kiểm tra thị trường dịp Hè năm 2025, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý hai vụ việc vi phạm trong kinh doanh sản phẩm đồ chơi trẻ em, có dấu hiệu nhập lậu và vi phạm quy định về thương mại điện tử.

Cụ thể, ngày 6/8, Đội Quản lý thị trường số 15 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra tại Công ty TNHH đồ chơi trẻ em SMARTTOYTOY, địa chỉ số 16L16 Khu đô thị Louis City Tân Mai, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 115 sản phẩm đồ chơi nhựa hình súng, sản xuất tại nước ngoài, tổng trị giá theo giá niêm yết là 13.800.000 đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có tem hợp quy, không đảm bảo an toàn sử dụng.

Ngày 7/8, Đội Quản lý thị trường số 15 đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH đồ chơi trẻ em SMARTTOYTOY số tiền 10.000.000 đồng áp dụng cho hành vi Kinh doanh hàng hóa nhập lậu theo quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ.

Đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại, hàng hóa không bảo đảm an toàn sử dụng theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 31/7, Đội Quản lý thị trường số 15 cũng thực hiện kiểm tra hộ kinh doanh Thỏ Hồng shop, địa chỉ số 33B, ngõ 357 phố Tam Trinh, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, phát hiện 340 đồ chơi trẻ em xếp hình trị giá theo giá niêm yết là 8.500.000 đồng. Sản phẩm do nước ngoài sản xuất, không rõ chất lượng, không đảm bảo an toàn sử dụng.

Ngoài ra, hộ kinh doanh này sử dụng website: https://thohongshop.com/ để bán hàng trực tuyến nhưng không thực hiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 15 đã ra quyết định xử phạt tổng số tiền 18.000.000 đồng đối với hộ kinh doanh Thỏ Hồng shop về hành vi Kinh doanh hàng hóa nhập lậu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 và hành vi không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020; đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa không bảo đảm an toàn sử dụng theo quy định.

Thực tế trên cho thấy, hoạt động kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp vẫn diễn ra âm thầm tại nhiều cơ sở, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao như dịp hè, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng nhất là trẻ em.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em, phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ, tem hợp quy và an toàn sử dụng. Đồng thời, hoạt động thương mại điện tử cũng cần được thực hiện minh bạch, đúng quy định, bao gồm cả nghĩa vụ thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn trật tự trong hoạt động thương mại trên địa bàn Thủ đô./.

