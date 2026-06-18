Dự trữ dầu của OECD giảm kỷ lục trong gần 4 thập kỷ

Ngày 17/6, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết trong tháng Năm vừa qua, lượng dự trữ dầu của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990 do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong báo cáo định kỳ hằng tháng, IEA nêu rõ kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, tổng lượng dầu dự trữ của OECD đã giảm 163 triệu thùng do các chính phủ phải sử dụng kho dự trữ để bù đắp thiếu hụt nguồn cung do tình trạng gián đoạn vận chuyển dầu thô qua vùng Vịnh.

Cơ quan này nhận định, mặc dù nhu cầu đối với dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đã giảm đáng kể, nhưng lượng dự trữ trong hệ thống vẫn tiếp tục giảm với tốc độ kỷ lục.

Để giảm tác động của đà tăng giá dầu sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, IEA đã điều phối việc giải phóng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ. Tính đến ngày 12/6, đã có 252 triệu thùng được đưa ra thị trường toàn cầu.

Theo IEA, tốc độ giải phóng dầu dự trữ khẩn cấp dự báo sẽ chậm lại trong tháng Sáu và tháng Bảy, sau khi một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran được công bố trong tuần này.

Tuy nhiên, IEA cho rằng giá dầu ở mức cao sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu trong năm nay, với nhu cầu dầu dự báo giảm 1,1 triệu thùng/ngày so với năm 2025.

Cơ quan này dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ phục hồi lên 2 triệu thùng/ngày vào năm 2027, nhờ hoạt động thương mại dần bình thường hóa, giá dầu giảm và triển vọng kinh tế được cải thiện.

Giá dầu thô đã giảm hơn 10% trong tuần này nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran sau hơn 3 tháng xung đột làm rung chuyển thị trường năng lượng và đẩy áp lực lạm phát gia tăng./.

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