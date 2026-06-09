Không điều chỉnh, giá vàng nhẫn và SJC cùng giao dịch ở ngưỡng 143,8 triệu đồng

Sáng nay (9/6), thị trường vàng trong nước đi ngang, chưa có biến động sau khi lao dốc giảm 6,4-7,4 triệu đồng/lượng trong ngày 8/6, trong khi đó tỷ giá được điều chỉnh tăng thêm 1 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng này, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Mặc dù vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đã được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh, tăng lên mức mới là 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.333 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.151 đồng/USD, tăng 1 đồng so với chốt phiên ngày 8/6.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.098-26.408 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.141-26.408 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.128-26.408 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.120-26.407 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng "bốc hơi" tới 7,4 triệu đồng mỗi lượng trong ngày 8/6 Chiều nay, giá vàng trong nước tiếp đà lao dốc, giảm tới 7,4 triệu đồng/lượng so với giá mở cửa. Chênh lệch mua-bán nới rộng lên 5 triệu đồng, khoảng cách với giá thế giới thu hẹp còn 7,8 triệu đồng.