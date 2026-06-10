Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần

Giá dầu thế giới giảm khoảng 3% xuống mức thấp nhất trong 7 tuần vào ngày 9/6, khi Iran và Israel tuyên bố đã ngừng các cuộc tấn công sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu phần nào thu hẹp sau khi ông Trump cho biết Iran đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ tại eo biển Hormuz và cảnh báo Mỹ sẽ có phản ứng đáp trả.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 2,80 USD, tương đương 3%, xuống còn 91,45 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,10 USD, tương đương 3,4%, xuống còn 88,20 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 17/4 và của dầu WTI kể từ ngày 29/5. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2026 giá dầu Brent đóng cửa dưới đường trung bình động 100 ngày - một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định thị trường dầu đang chịu áp lực giảm giá khi cuộc đối đầu quân sự mới nhất giữa Israel và Iran hạ nhiệt nhờ lệnh ngừng bắn.

Bên cạnh đó, những phát biểu của ông Trump về khả năng cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong vòng 2-3 ngày tới, khi các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối, cũng góp phần kéo giá dầu đi xuống.

Trước đó, ngày 8/6, Israel và Iran đã ngừng các cuộc tấn công trực tiếp sau khi ông Trump kêu gọi hai bên chấm dứt giao tranh. Iran tuyên bố sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Liban.

Cho đến nay, Iran vẫn kiềm chế không đáp trả dù Israel đã không kích thành phố cảng lịch sử Tyre ở miền Nam Liban, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Iran tiếp tục ngăn chặn phần lớn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Trước khi xung đột bùng phát, tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu lượng tàu thuyền tại khu vực Vịnh và khối lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz đang gia tăng, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng qua.

Ở một diễn biến khác, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5/2026 đã giảm 29%, xuống mức thấp nhất trong 8 năm. Sự sụt giảm mạnh của quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đang góp phần kìm hãm đà tăng của giá dầu toàn cầu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ khiến sản lượng dầu mỏ toàn cầu giảm xuống còn trung bình 99 triệu thùng/ngày vào năm 2026, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 106,1 triệu thùng/ngày của năm 2025. EIA cũng dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm xuống còn 102,9 triệu thùng/ngày vào năm 2026, từ mức cao kỷ lục 104 triệu thùng/ngày trong năm 2025.

Cơ quan này cho biết các quốc gia sẽ phải sử dụng dầu từ kho dự trữ để bù đắp nguồn cung thiếu hụt, khiến lượng tồn kho dầu tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003, thời điểm EIA bắt đầu thu thập dữ liệu.

Các nhà phân tích ước tính các công ty năng lượng đã rút khoảng 4 triệu thùng dầu thô khỏi kho dự trữ của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 5/6. Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2025 lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm liên tiếp trong 7 tuần./.

Giá dầu sụt giảm sau tuyên bố ngừng tấn công giữa Iran và Israel Giá dầu giảm trong phiên giao dịch tại châu Á ngày 9/6, đảo ngược phần lớn mức tăng của phiên trước đó, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 1,14 USD, hay 1,2%, xuống 93,11 USD/thùng.