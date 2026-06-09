Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 201/2026/NĐ-CР sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng quy định tại Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP thành thuế suất thuế xuất khẩu mới.

Mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng khoáng Flourite có chứa Canxi florua trên 97% tính theo khối lượng (mã HS 2529.22.00) sẽ giảm từ 10% xuống còn 5%.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng Bismut và các sản phẩm làm từ Bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn, thuộc nhóm mã HS 81.06, cụ thể là tách nhóm 81.06 thành các mã 10 số là Bismut ximăng dạng bột (mã HS 8106.10.10.20), Bismut ximăng dạng bánh (mã HS 8106.10.90.20), Bismut ximăng dạng bột, chứa hàm lượng Bi trên 70% và không quá 99,99% tính theo khối lượng (mã HS 8106.90.10.20), Bismut ximăng dạng bánh, chứa hàm lượng Bi trên 70% và không quá 99,99% tính theo khối lượng (mã HS 8106.90.90.20) với mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 0%.

Bộ Tài chính cho biết các điều chỉnh trên nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, mở rộng chế biến chiều sâu, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp mũi nhọn và chiến lược phát triển bền vững của nền kinh tế theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo hướng tiết kiệm, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao./.

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% để ổn định nguồn cung Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% nhằm duy trì nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh thế giới biến động.