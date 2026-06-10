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Giá vàng bốc hơi thêm 3,8 triệu đồng, SJC về ngưỡng 140 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng 10/6 tiếp tục lao dốc theo xu hướng giảm của vàng thế giới, thương hiệu SJC hiện giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hồng Kiều
Cả vàng nhẫn và vàng SJC đều giảm về mức 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: Vietnam+)
Cả vàng nhẫn và vàng SJC đều giảm về mức 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (10/6), sau một ngày không biến động, thị trường vàng trong nước sáng nay giảm thêm 2,5-3,8 triệu đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá được điều chỉnh tăng thêm 2 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 9/6.

Cùng xu hướng này, Công ty Phú Quý sáng nay cũng niêm yết 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 9/6. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết 135,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 9/6.

Mặc dù vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.190 USD/ounce, giảm gần 150 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn khoảng 6,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.153 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 9/6.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.100-26.410 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.131-26.410 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.130-26.410 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.120-26.410 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
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