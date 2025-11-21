Kết nối để thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành y tế Việt Nam

Hiện nay, sự phát triển của hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành y tế tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về khung pháp lý. Hành lang pháp lý cho M&A chưa hoàn thiện, thủ tục hành chính còn phức tạp; Các quy định về quản trị doanh nghiệp, định giá tài sản trong lĩnh vực y tế chưa đồng bộ đã gây không ít khó khăn cho các thương vụ M&A.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Quốc tế về Mua bán và Sáp nhập (M&A) trong ngành Y tế Việt Nam 2025 (HIMA 2025) diễn ra ngày 21/11 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho rằng, trong kỷ nguyên vươn mình và hội nhập hiện nay, với sự ra đời của Nghị quyết 72 là một nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc phát triển hệ thống y tế công lập và tư nhân đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, nhằm đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu trong đó có tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Mục tiêu ngành y tế Việt Nam đến năm 2030, mở rộng phạm vi các chương trình hoạt động chăm sóc sức khỏe đến cộng đồng, đặc biệt là phát triển dịch vụ khám chữa bệnh; Bảo đảm an ninh y tế, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, các tình huống khẩn cấp về y tế, từng bước kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, nâng cao năng lực quản lý môi trường y tế và đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cộng đồng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh đó, M&A trở thành một trong những công cụ chiến lược giúp hệ sinh thái y tế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, và tiệm cận chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi sự minh bạch, chuyên nghiệp và quản trị rủi ro pháp lý ở mức cao nhất. Chỉ khi quy trình pháp lý, kiểm toán, định giá và tiêu chuẩn vận hành được chuẩn hóa, doanh nghiệp mới sẵn sàng bước vào sân chơi đầu tư hợp tác IPO.

Theo ông Thắng, nhìn lại những năm gần đây, ngành y tế Việt Nam đang đứng trước một thời điểm đặc biệt quan trọng, một cơ hội mới để hội nhập và phát triển. Việc đa dạng hóa các mô hình bệnh viện để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, thực phẩm, thiết bị y tế và nâng cao năng lực sản xuất, mua bán thiết bị y tế trong và ngoài nước. Vì vậy, diễn đàn là cơ hội giúp kết nối giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Phó giáo sư, bác sỹ Đặng Đức Nhu - Cố vấn cấp cao của Medicallaw (với nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế) phân tích, trên phạm vi toàn cầu, thị trường M&A trong y tế bùng nổ giai đoạn 2020-2021 với giá trị giao dịch nửa đầu 2021 đạt 330-340 tỷ USD nhờ nhiều thương vụ trên 1 tỷ USD. Trong khi mảng dược phẩm và khoa học sự sống giảm 33% giá trị giao dịch, dịch vụ y tế tăng 50%, phản ánh xu hướng tập trung vào thương vụ quy mô lớn. Việt Nam nổi lên như thị trường tiềm năng, với tổng giá trị M&A 8 tháng đầu năm 2025 đạt 4,8 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước, nhờ dân số già hóa nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và chính sách đầu tư cởi mở.

Dữ liệu cho thấy hoạt động M&A tiếp tục tăng trưởng mạnh, với quy mô thương vụ ngày càng lớn, đặc biệt ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, bán lẻ và công nghệ. Thị trường y tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, từ 18,5 tỷ USD năm 2022 lên dự kiến vượt 25 tỷ USD vào năm 2025.

Nhiều thương vụ nổi bật đưa Việt Nam vào bản đồ M&A y tế khu vực, tiêu biểu như Thomson Medical Group mua Bệnh viện FV 381,4 triệu USD, Livzon (Trung Quốc) sở hữu 65% cổ phần Imexpharm và Dongwha Pharm (Hàn Quốc) đầu tư 30 triệu USD vào chuỗi nhà thuốc Trung Sơn.

Việt Nam được đánh giá là một thị trường nhiều tiềm năng cho các thương vụ M&A nhờ hệ thống y tế tư nhân phát triển nhanh, nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao ngày càng gia tăng, và chính sách của Nhà nước ngày càng cởi mở, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực y tế.

Bên cạnh đó, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang thúc đẩy ngành y tế chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng cá nhân hóa, số hóa và dựa trên dữ liệu. Việc tăng cường hợp tác quốc tế không chỉ mang lại nguồn lực và kinh nghiệm quý báu cho chăm sóc sức khỏe, mà còn giúp y tế Việt Nam nhanh chóng tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Các diễn giả hàng đầu thế giới góp mặt tại Hội nghị gồm ông Brian K. Langenberg (ONEtoONE Corporate Finance), Tiến sỹ Gabriel Stein (Stein Brothers) và ông Peter Sørensen (Asia Business Builder) đã mang đến những góc nhìn toàn cầu về M&A, từ phân tích kinh tế vĩ mô, địa chính trị đến kinh nghiệm quản trị trong lĩnh vực y tế./.

Giai đoạn 2020-2025 là chặng đường nhiều thử thách nhất của ngành Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế cùng tham gia, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp.