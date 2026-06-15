Chiến dịch 500 ngày đêm: Mỗi thông tin là một hy vọng

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Trọng tâm của "chiến dịch" là các hoạt động lấy mẫu đối với những hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ...

Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, địa bàn xã Khánh Vĩnh có các đơn vị đóng quân như: Trung đoàn Sao Thủy; Trạm xá 1, Trạm xá 2 và Trạm xá 3 làm nhiệm vụ cứu chữa thương, bệnh binh.

Theo kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515), khu vực Trạm xá 3 có 7 liệt sỹ hy sinh.

Năm 2024, từ nguồn tin do người dân địa phương phát hiện, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm và đưa 3 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại đây về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Khánh Vĩnh.

Hiện tại, do các di vật nhận dạng không còn nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định rõ danh tính và thân nhân cụ thể của các anh hùng liệt sỹ.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và tiến hành lấy mẫu đối với các hài cốt liệt sỹ (39 mộ) chưa rõ thông tin đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Khánh Vĩnh để phục vụ giám định ADN. Công tác này sẽ tiếp tục triển khai tại 6 nghĩa trang liệt sỹ còn lại trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Qua đây, thông tin của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định danh tính được thu thập để phục vụ công tác lấy mẫu ADN đối chứng.

Tại buổi tuyên truyền ở thôn Thành Sơn và thôn Ngã Hai (xã Khánh Vĩnh), Trung tá Đỗ Như Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã kêu gọi "Trong quá trình lao động, sản xuất, nếu phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin, dấu vết nào về nơi chôn cất, hài cốt liệt sỹ, xin bà con hãy lập tức thông báo cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự gần nhất. Mỗi thông tin, mỗi mảnh ký ức quý giá của bà con chính là chiếc chìa khóa quyết định để đưa các anh hùng liệt sỹ sớm trở về với quê hương, gia đình trước thềm kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ..."

Ông Cao Ly Tân (sinh năm 1952), một người có uy tín tại xã Khánh Vĩnh. Từng là "bộ đội cụ Hồ", ông Tân thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của những gia đình có người thân hy sinh trong chiến đấu.

Ý thức được tầm quan trọng và trách nhiệm thiêng liêng của công tác này, dù tuổi đã cao, ông Tân vẫn luôn nhắc nhở con cháu và tuyên truyền, vận động dân bản cùng đồng lòng thực hiện.

Ông vận động bà con khi đi nương rẫy, đồi núi hay sông suối, nếu phát hiện dấu vết hài cốt liệt sỹ thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương.

Từ khi địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7/2025) đến tháng 4/2026, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 12 khu vực, quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ.

Lễ truy điệu và an táng được diễn ra trang nghiêm, chu đáo, phù hợp với nguyện vọng của thân nhân và phong tục địa phương. Ngoài ra, tỉnh cũng đã xác định được danh tính của 9 hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và thực hiện đính chính thông tin trên bia mộ cho 6 phần mộ liệt sỹ.

Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao độ chính xác trong công tác tri ân, tỉnh đã đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Địa phương phấn đấu xác minh, kết luận 168 khu vực với 946 thông tin mộ liệt sỹ; quy tập khoảng 150 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành lấy mẫu đối với các mộ chưa xác định thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ; đồng thời thiết lập ngân hàng ADN của thân nhân các liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn toàn tỉnh./.

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tăng mức hỗ trợ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" Bộ Nội vụ và các địa phương đang rà soát, xây dựng mã định danh nghĩa trang liệt sỹ, kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

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