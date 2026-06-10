Quảng Trị quy tập 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Thạch Hãn

Hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động, từ ngày 7 đến 10/6, Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, thuộc phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình thi công công trình tại khu vực bệnh viện, đơn vị thi công phát hiện dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sỹ và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Quy tập 584 đã khẩn trương tổ chức khảo sát thực địa, xác minh nguồn tin, huy động lực lượng triển khai công tác tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và khoa học.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một hành trình tri ân được nối dài. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau nhiều ngày rà soát, đào tìm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ ở độ sâu khoảng 2m.

Do ảnh hưởng của thời gian và điều kiện địa chất, hài cốt còn lại chủ yếu là răng, một số đoạn xương ống chân cùng nhiều mảnh xương nhỏ bị vùi lấp trong đất, gạch đá.

Quá trình quy tập, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều di vật đi kèm như: tăng võng, tất bộ đội, lược, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh đã phân hủy, bàn chải đánh răng, khuy thắt lưng, đạn đại liên và một số hiện vật khác.

Những di vật này là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin nhằm xác định danh tính các liệt sỹ trong thời gian tới.

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, kiểm tra và chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập.

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện các phòng, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Trương Như Ý ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập 584 trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, chủ động nắm chắc các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh các đơn vị, lực lượng cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hiện 4 hài cốt liệt sỹ đã được đưa về quàn tại Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để tổ chức quản lý, chăm sóc và hương khói chu đáo theo quy định.

Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm nếu đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Dịp này, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 phục vụ công tác giám định ADN.

Việc đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ không chỉ góp phần làm vơi bớt nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ trên cả nước mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một hành trình tri ân được nối dài bằng trách nhiệm, tình cảm và sự biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Hành trình “trả lại tên” cho các liệt sỹ vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là thêm một người con trở về với đất Mẹ mà còn là sự khép lại nỗi chờ đợi mòn mỏi của một gia đình...