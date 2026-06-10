Quảng Ngãi: Khai quật mộ liệt sỹ tập thể tại đường Trường Chinh

Để phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực đường Trường Chinh (thuộc địa bàn hai phường Đăk Cấm và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), từ ngày 7- 10/6, Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) đã tiến hành đào các rãnh khảo sát, thăm dò tại một số vị trí có thể liên quan đến khu vực có mộ liệt sỹ tập thể. Qua đó, bóc tách hơn 1.000 m3 đất.

Theo đó, các cán bộ, chiến sỹ Đội K53 đã tiến hành đào 2 rãnh đào khảo sát trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm, độ sâu khoảng 2m, gần với các vị trí đã từng tìm được hài cốt liệt sỹ trước đây.

Một rãnh đào bên lề đường Trường Chinh, song song với tim đường. Các rãnh đào được thực hiện tỉ mỉ, sàng lọc từng lớp đất kỹ càng, nhằm xác định chất đất, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Theo kế hoạch, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, sẽ đào 4 rãnh khảo sát tại các vị trí trước nhà số 230, 242, 278 và khu vực trước cổng phụ Nghĩa trang liệt sỹ phường Đăk Cấm.

Các rãnh khảo sát sẽ giúp lực lượng chức năng có thể xác định được chính xác vị trí mộ tập thể thông qua phân tích chất đất và những dấu hiệu của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong các trận chiến đấu cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 1968 (Tết Mậu Thân).

Đến nay, tuy chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi nào của mộ liệt sỹ tập thể, song việc đào các rãnh và phân tích chất đất đã giúp Đội K53 khoanh vùng, thu hẹp phạm vi xác định mộ tập thể, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập sau này./.

Quảng Trị quy tập 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Thạch Hãn Đội Quy tập 584 đã cất bốc và quy tập 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, đồng thời thu thập nhiều di vật quan trọng phục vụ công tác giám định, xác minh thông tin.

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