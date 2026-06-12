An Giang: Trả gần 650 triệu đồng người dân chuyển nhầm

Ngày 12/6, Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức trả gần 650 triệu đồng cho hai trường hợp chuyển nhầm.

Cụ thể, ngày 10/6, tại Công an phường Rạch Giá, anh Đỗ Văn Quý (sinh năm 2006, ngụ ấp Tà Keo Ngọn, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) trả 290 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Huỳnh (sinh năm 1988, ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) bằng hình thức chuyển khoản.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 10, ngày 9/6, chị Nguyễn Thị Huỳnh (chủ một tài khoản ngân hàng Agribank) có chuyển nhầm vào tài khoản của anh Đỗ Văn Quý (thuộc ngân hàng Vietcombank) 290 triệu đồng.

Ngày 29/5, em Huỳnh Minh Khánh (sinh năm 2008, ngụ 416 Mạc Cửu, phường Rạch Giá, là học sinh lớp 12A4 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá) bất ngờ nhận được số tiền 354 triệu đồng chuyển đến từ tài khoản của người lạ.

Cán bộ Công an phường Rạch Giá cùng em Huỳnh Minh Khánh (SN 2008, phường Rạch Giá, An Giang) trả lại 354 triệu đồng cho anh Phạm Đức Dương (xã Hòa Bắc, Lâm Đồng) là người đã chuyển nhầm. (Ảnh: TTXVN phát)

Với tinh thần cảnh giác cao, em Huỳnh Minh Khánh đã thông báo sự việc đến Công an phường Rạch Giá đề nghị hỗ trợ.

Công an phường Rạch Giá đã xác minh và xác định anh Phạm Đức Dương (sinh năm 2003, ngụ xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng) là người đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của em Khánh.

Nhận được thông tin xác minh từ cơ quan Công an, ngày 31/5, tại Công an phường Rạch Giá, em Khánh đã chuyển khoản trả lại đầy đủ số tiền cho anh Phạm Đức Dương.

Công an phường Rạch Giá khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân; không chuyển trả lại ngay cho người lạ nếu không có sự xác minh của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý./.

Quảng Trị: Hỗ trợ người dân nhận lại 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm Trong quá trình giao dịch ngân hàng để thanh toán tiền hàng thủy sản vào ngày 28/4, bà Nguyễn Thị Hòa (trú thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch) đã sơ suất chuyển nhầm 300 triệu đồng vào một tài khoản lạ.

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