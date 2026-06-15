Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch

Chiều 15/6/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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