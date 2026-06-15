Kết nối thế hệ trẻ, vun đắp tương lai tăng trưởng xanh Việt Nam-Đan Mạch
Những lập luận chặt chẽ, góc nhìn mới mẻ và tinh thần tranh biện sôi nổi đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ hai nước đối với các vấn đề phát triển bền vững.
Chiều 15/6/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Việc tham dự Triển lãm Eurosatory 2026 tại Pháp giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, mở rộng hợp tác và quảng bá hình ảnh nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ.
Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương, đồng thời phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng Luật phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý đồng bộ, tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ từ sớm, từ xa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Chiến lược công tác tư tưởng cần giúp Đảng chủ động nắm bắt, định hướng và làm chủ những thay đổi của môi trường thông tin trong thời đại số.
Tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz chào từ biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nền tảng hữu nghị và Đối tác Chiến lược Xanh sẽ tạo động lực đưa hợp tác song phương phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn.
Chuyên gia Nga nhấn mạnh Việt Nam và Nga duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-ASEAN phát triển ổn định.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Lào trong hơn 40 năm qua, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Góp ý đối với ba dự án luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở và bảo đảm quyền được bồi thường của người dân.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận này..."
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc xây dựng Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “đối ngoại phục vụ quan hệ” sang “đối ngoại kiến tạo phát triển”; phát huy tinh thần “tự chủ chiến lược” và “tự cường” trong ngoại giao nghị viện.
Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga có ý nghĩa đặc biệt, mang tầm vóc lịch sử, vượt ra khỏi một sự kiện kỷ niệm thông thường, thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của cả hai bên.
Chiều 15/6/2026, tại Trụ sở TW Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đổi mới Giáo dục-Đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”.
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng” tại Đà Nẵng giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý khách quan, xác thực về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
Chiều 15/6/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội.
Báo Việt Nam Độc lập không chỉ là một di sản báo chí đặc biệt mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc và trách nhiệm xã hội của người làm báo Việt Nam.
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố góp phần xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện để triển khai chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác về đường sắt, thương mại, đầu tư chất lượng cao, khoa học công nghệ, năng lượng, giao lưu nhân dân.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 19 của Bộ Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh Tây Ninh, thông qua dự thảo báo cáo về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Với mô hình chính quyền hiện nay, cấp xã ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quản trị địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả triển khai Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thời gian qua, TTXVN nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung đã đồng hành và hỗ trợ rất lớn cho thành phố Đà Nẵng và cả tỉnh Quảng Nam trước đây.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu...
Ngày 15/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan khi được tin Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha từ trần.
Sau 3 tháng triển khai, Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập 1.109 hài cốt liệt sĩ, từng bước hiện thực hóa hành trình tìm đồng đội và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Chuyên gia của Trung Quốc cho rằng, chừng nào Việt Nam còn kiên định với triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, thì cải cách hệ thống hành chính chắc chắn sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp.
Sáng 15/6/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Thực tế hiển nhiên về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em ở Việt Nam là minh chứng rõ nét nhất, chống lại luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch về các quyết sách dành cho trẻ em.