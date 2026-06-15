Đức cảnh báo nguy cơ UAV tấn công Quốc hội và các cơ quan hiến pháp

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt bày tỏ lo ngại trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Quốc hội Liên bang Đức và các cơ quan hiến pháp quan trọng của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong thư gửi Chủ tịch Quốc hội Liên bang Julia Klöckner, ông Dobrindt đề xuất duy trì thường trực hệ thống phòng thủ UAV để bảo vệ các cơ quan nhà nước trung ương trong bối cảnh các nguy cơ an ninh ngày càng phức tạp.

Số vụ phát hiện UAV xuất hiện trái phép trong những tháng gần đây đã buộc các cơ quan an ninh Đức phải nâng mức cảnh giác.

Trao đổi giữa hai bên xuất phát từ đề nghị của bà Klöckner hồi tháng 12 năm ngoái về khả năng triển khai đơn vị phòng thủ UAV mới của Cảnh sát Liên bang để bảo vệ trụ sở Quốc hội.

Trong thư trả lời, Bộ trưởng Dobrindt cho biết đơn vị này có thể hỗ trợ tạm thời theo cơ chế phối hợp hành chính, song trách nhiệm chính trong công tác phòng chống UAV tại khu vực Quốc hội vẫn thuộc về Cảnh sát bang Berlin.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ngày càng quan ngại về các sự cố liên quan đến UAV.

Trong thời gian qua, hàng loạt vụ UAV xâm nhập không phận các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khiến các cơ quan an ninh liên minh nâng cao cảnh giác.

Mới đây tại Litva, lãnh đạo nước này đã phải sơ tán tạm thời sau khi một UAV xâm nhập không phận quốc gia.

Theo đánh giá của cơ quan an ninh, một số trường hợp có thể liên quan đến hoạt động gây nhiễu tín hiệu định vị GPS từ nước ngoài, khiến UAV mất phương hướng và bay vào lãnh thổ NATO.

Tại Đức, Bộ Tư lệnh Tác chiến của quân đội nước này cũng ghi nhận nhiều vụ UAV bay trái phép gần các cơ sở hạ tầng trọng yếu và căn cứ quân sự. Những hoạt động này được cho là có dấu hiệu liên quan đến các nỗ lực thu thập thông tin tình báo của các nhân tố nước ngoài.

Trước các nguy cơ ngày càng gia tăng, Đức đang đẩy mạnh năng lực phòng thủ UAV. Thông qua việc sửa đổi Luật An ninh Hàng không, thẩm quyền của Cảnh sát Liên bang và quân đội Đức đã được mở rộng.

Trong tương lai, quân đội có thể hỗ trợ lực lượng cảnh sát các bang trong các nhiệm vụ phòng chống UAV, đồng thời được phép sử dụng vũ lực như biện pháp cuối cùng khi các phương án khác không còn hiệu quả.

Bên cạnh đó, các quy trình ra quyết định cũng được đơn giản hóa nhằm bảo đảm khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp. Về mặt công nghệ, Berlin đang xem xét xây dựng hệ thống phát hiện và phòng thủ UAV quy mô lớn.

Theo truyền thông Đức, một mạng lưới gồm 62 cảm biến vô tuyến có thể được triển khai để phát hiện sớm các thiết bị bay khả nghi.

Tuy nhiên, phương án vô hiệu hóa UAV trong trường hợp khẩn cấp vẫn đang được thảo luận. Ngoài giải pháp bắn hạ, các cơ quan chức năng cũng xem xét sử dụng UAV đánh chặn chuyên dụng có khả năng khống chế mục tiêu bằng lưới./.

Đức: Sân bay Berlin Brandenburg gián đoạn hoạt động gần 2 giờ do phát hiện UAV Cảnh sát bang Brandenburg cho biết đã nhận được báo cáo về vụ việc và đã triển khai một xe tuần tra cùng một trực thăng để điều tra, đã phát hiện UAV nhưng chưa xác định được người điều khiển.