NATO chuẩn bị loạt cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Nga

Trang tin Lrytas của Litva đưa tin, từ ngày 16-26/6, Litva, Ba Lan và Pháp sẽ tổ chức tập trận gần biên giới Nga và Belarus.

Theo đó, cuộc tập trận này sẽ diễn ra tại vùng đất gọi là hành lang Suwalki, chạy dọc theo biên giới Ba Lan-Litva và là con đường bộ duy nhất nối với tỉnh Kaliningrad của Nga, song lại đi qua các quốc gia Baltic.

Mục tiêu chính của cuộc tập trận là tiến hành các hoạt động chung của lực lượng đồng minh và phối hợp hành động giữa các đơn vị của ba nước, rèn luyện kỹ năng phòng thủ nhanh và hiệu quả ở khu vực trọng yếu này.

Theo Bộ Quốc phòng Litva, lữ đoàn bộ binh "Zemaitija" sẽ tham gia cuộc diễn tập. Cuộc tập trận sẽ thể hiện khả năng triển khai nhanh chóng của NATO ở sườn phía Đông và cải thiện khả năng tương tác giữa các quân đội đồng minh.

Trước đó, chuyên gia quân sự và nhà khoa học chính trị Vasily Fatigarov nhận định rằng các cuộc tập trận tháng Sáu của NATO gần biên giới Nga, cho thấy Phương Tây đang leo thang theo một cách hoàn toàn khó lường.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Armenia thông báo lực lượng vũ trang Pháp và Hy Lạp sẽ tham gia cuộc tập trận chung Eagle Partner giữa Armenia với Mỹ.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Armenia, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 17-25/6 trên lãnh thổ Armenia là một phần trong quá trình chuẩn bị tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế.

Tham gia cuộc tập trận này có 250 quân nhân Armenia, 58 binh sỹ Mỹ, 24 binh sỹ Pháp và 11 binh sỹ Hy Lạp. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận được tổ chức theo thể thức bốn bên.

Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết thêm mục tiêu chính của cuộc tập trận là tăng cường khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Các bên tham gia sẽ trao đổi kinh nghiệm tốt nhất về liên lạc chiến thuật./.

NATO khởi động cuộc tập trận không quân quy mô lớn Ramstein Flag 2026 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường năng lực răn đe và kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến đa quốc gia trong các tình huống khủng hoảng, bảo vệ lãnh thổ đồng minh.