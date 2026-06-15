Đảng cầm quyền Armenia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội

Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia ngày 14/6 đã công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội, diễn ra hôm 7/6 vừa qua, với chiến thắng thuộc về đảng Hợp đồng Dân sự cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan.

Cụ thể, đảng Hợp đồng Dân sự giành được 49,745% tổng số phiếu bầu, bỏ xa 2 đối thủ còn lại là Liên minh Armenia Mạnh mẽ (23,271%) và Liên minh Armenia (9,923%).

Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua đạt 58,9%, với 1.476.769 phiếu bầu được bỏ.

Kết quả này đồng nghĩa với việc đây là 3 lực lượng chính trị duy nhất có ghế tại Quốc hội khóa mới, trong khi 15 đảng phái và liên minh khác dù tham gia cuộc bầu cử song không đạt đủ số phiếu tối thiểu theo quy định để có ghế tại cơ quan lập pháp Armenia.

Theo Luật bầu cử của Armenia, với kết quả trên, đảng Hợp đồng Dân sự của Thủ tướng đương nhiệm Pashinyan sẽ có quyền thành lập Nội các mới.

Luật Armenia quy định rằng đảng nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được trao ghế đại biểu từ các nhóm dân tộc thiểu số của đất nước. Cơ chế này giúp đảng của ông Pashinyan nới rộng thêm khoảng cách về số ghế để dễ dàng đạt ngưỡng thành lập chính phủ một mình mà không cần phải thiết lập liên minh.

Trước đó, sáng sớm 8/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Pashinyan đã tuyên bố đảng Hợp đồng Dân sự của ông giành chiến thắng và tự thành lập chính phủ./.

Armenia tiến hành bầu cử quốc hội thường kỳ đầu tiên trong 9 năm qua Khảo sát cho thấy 32,4% số người được hỏi sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng Hợp đồng Công dân do Thủ tướng đương nhiệm Nikol Pashinyan lãnh đạo; trong khi đó 16,4% sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng Armenia Mạnh mẽ.