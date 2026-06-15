Cử tri Thụy Sĩ không ủng hộ đề xuất giới hạn dân số

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, kết quả sơ bộ về cuộc trưng cầu ý dân kiểm soát dân số ngày 14/6 cho thấy người dân tại Thụy Sĩ không ủng hộ đề xuất này.

Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, các kết quả sơ bộ cho thấy khoảng 55% phản đối sáng kiến này, vốn đã gây ra những cảnh báo về "sự hỗn loạn" và những tác động tàn phá đối với nền kinh tế Thụy Sĩ và quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Trong những ngày qua, căng thẳng đã leo thang liên quan đến sáng kiến "Không chấp nhận một Thụy Sĩ 10 triệu dân!" do đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) đề xuất. Đề xuất này muốn đưa ra các biện pháp để ngăn chặn dân số của quốc gia vùng núi Alps giàu có này-hiện đang ở mức 9,1 triệu người - vượt quá 10 triệu người trước năm 2050.

Ở một quốc gia nơi người nước ngoài chiếm hơn 25% dân số, nếu được chấp nhận, đề xuất này sẽ kìm hãm mạnh mẽ làn sóng nhập cư.

Trả lời truyền thông sau khi kết quả sơ bộ được công bố, ông Monika Ruhl-Giám đốc Liên đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ (Economiesuisse) chia sẻ: “Đây là một kết quả quan trọng đối với đất nước Thụy Sĩ và đối với mối quan hệ của chúng ta với Liên minh châu Âu.”

Cử tri chuẩn bị phiếu bầu. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Kể từ khi thỏa thuận tự do đi lại với Liên minh châu Âu có hiệu lực năm 2002, dân số Thụy Sĩ đã tăng khoảng 23%, nhanh hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng. Trong cùng giai đoạn, tổng sản phẩm kinh tế của nước này cũng tăng khoảng 24%.

Những người ủng hộ sáng kiến cho rằng làn sóng lao động nhập cư, chủ yếu từ các nước Liên minh châu Âu, đang tạo áp lực ngày càng lớn lên thị trường nhà ở, trường học, hệ thống giao thông và phúc lợi xã hội.

Bên cạnh đó, đảng Nhân dân Thụy Sĩ lập luận rằng “nhập cư không kiểm soát” đang khiến Thụy Sĩ phát triển quá nhanh và những hệ quả tiêu cực đã xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Tuy nhiên, Chính phủ Thụy Sĩ, đa số nghị sỹ Quốc hội, các tổ chức công đoàn và giới doanh nghiệp đều phản đối đề xuất này. Họ cảnh báo việc hạn chế nhập cư có thể làm suy yếu nền kinh tế, đe dọa sự ổn định quốc gia và ảnh hưởng tới mức sống vốn thuộc hàng cao nhất thế giới./.

Thụy Sĩ siết chặt an ninh, đóng cửa nhiều cửa khẩu trước Hội nghị G7 Chính quyền bang Geneva đã đóng 25/35 cửa khẩu với Pháp và tăng cường kiểm soát an ninh nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh Hội nghị Thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra tại thành phố Evian từ 15-17/6.