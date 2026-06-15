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Amad Diallo tỏa sáng giúp Cote D'Ivoire thắng nghẹt thở tại World Cup 2026

Amad Diallo sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 90 để giúp Cote D'Ivoire giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Ecuador ở trận ra quân World Cup 2026.

Amad Diallo tỏa sáng mang chiến thắng về cho Cote D'ivoire. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Amad Diallo tỏa sáng mang chiến thắng về cho Cote D'ivoire. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Cote D'Ivoire đã có khởi đầu thuận lợi ở World Cup 2026 với chiến thắng kịch tính 1-0 trước Ecuador ở ngày ra quân tại bảng E.

Amad Diallo sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng ở phút 90 để mang niềm vui trọn vẹn về cho đại diện đến từ châu Phi.

Từ đường chuyền của Singo, ngôi sao đang khoác áo Manchester United dứt điểm một chạm lạnh lùng bằng chân trái đánh bại thủ thành Hernán Galíndez ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với chiến thắng này, Cote D'Ivoire cùng có được 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng xếp thứ hai bảng E do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận đấu trước đó, Đức đã dễ dàng vượt qua tân binh Curacao 7-1 nhờ các pha lập công của Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (cú đúp), Musiala, Nathaniel Brown và Deniz Undav.

Đức cũng chính là đối thủ tiếp theo của Cote D'Ivoire ở lượt đấu thứ 2 - trận cầu quyết định ngôi đầu bảng E cũng như vé sớm vào vòng knock-out.

Bên kia chiến tuyến, thất bại ngày ra quân khiến Ecuador đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vượt qua vòng bảng.

Ở lượt trận tiếp theo, Ecuador sẽ đối đầu Curacao và đây sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Beccacece giành chiến thắng để tiếp bước hành trình./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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