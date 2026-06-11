Israel tăng cường không kích Liban khiến 13 người thiệt mạng

Ngày 10/6, hãng thông tấn nhà nước Liban NNA đưa tin các cuộc không kích của Israel ở miền Nam nước này trong 24 giờ qua đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 người ở làng Dayr Debba, cách thành phố Tyre 8 km về phía Đông.

Các hình ảnh trên truyền thông cho thấy nhiều phương tiện bốc cháy ở thành phố Sidon ở phía Nam Liban sau một cuộc không kích của Israel.

Ngoài ra, quân đội Liban cho biết một binh sỹ nước này đã thiệt mạng do vết thương từ cuộc không kích của Israel ở miền Nam Liban hồi tháng 3.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào phong trào Hezbollah trong khi lực lượng này cũng tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hoạt động ở phía Nam Liban./.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo tiếp tục tấn công Liban Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động chống lại Hezbollah ở Liban và tấn công Beirut nếu phong trào này tấn công Israel.