Mỹ mất thị phần thịt bò tại Trung Quốc, Australia hưởng lợi hàng trăm triệu USD

Từ đầu năm nay tại thị trường Trung Quốc, thịt bò Australia đã thay thế thịt bò Mỹ khiến hàng trăm triệu USD từng chảy vào ngành chăn nuôi bò Mỹ nay đã “vào tay” các nhà xuất khẩu Australia.

Các lô hàng thịt bò Mỹ xuất sang Trung Quốc trị giá khoảng 120 triệu USD/tháng đã bị mất đi do Bắc Kinh không gia hạn giấy phép cho hàng trăm cơ sở nhập khẩu thịt bò Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump khơi mào cuộc chiến thuế quan.

Ngoài ra, các mặt hàng nông sản khác của Mỹ xuất sang Trung Quốc - nhà nhập khẩu thực phẩm lớn nhất thế giới - cũng chịu thiệt hại kể. Riêng với đậu tương, nông dân Mỹ đã bị mất đi các lô hàng trị giá hàng tỷ USD trong mùa thu hoạch hiện tại.

Xuất khẩu thịt bò Mỹ nhìn chung đang giảm dần trong những năm gần đây, do hạn hán làm thu hẹp quy mô đàn bò, giảm sản lượng và đẩy giá lên cao kỷ lục. Nhưng việc mất thị trường Trung Quốc xảy ra đột ngột nên gây tác động nghiêm trọng hơn nhiều.

Theo số liệu thương mại của Trung Quốc, kim ngạch thịt bò Mỹ xuất sang Trung Quốc chỉ còn 8,1 triệu USD trong tháng Bảy và 9,5 triệu USD trong tháng Tám, so với 118 triệu và 125 triệu USD trong cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu thịt bò của Australia sang Trung Quốc tăng vọt từ 140 triệu USD/tháng trong hai năm trước lên 221 triệu USD vào tháng Bảy và 226 triệu USD vào tháng Tám vừa qua.

Tổng cộng, từ tháng Tư đến tháng Tám, xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Trung Quốc giảm hơn 388 triệu USD so với mức trung bình của 2 năm trước. Trong khi đó, các lô hàng từ Australia tăng thêm 313 triệu USD.

Theo ông Joe Schuele, người phát ngôn của Liên đoàn Xuất khẩu thịt Mỹ, đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington có thể giúp chấm dứt tình trạng bế tắc này.

Tuy nhiên, ông Matt Dalgleish - một chuyên gia ngành thịt tại Australia - cho rằng ngay cả khi có một thỏa thuận thương mại, Mỹ cũng vẫn gặp khó khăn trong việc giành lại thị phần trong vài năm tới.

Hiện, sản lượng thịt bò của Australia đã đạt mức cao kỷ lục và rẻ hơn nhiều, đến mức nước này không chỉ xuất nhiều hơn sang thị trường Trung Quốc mà còn xuất khẩu lượng kỷ lục sang cả thị trường Mỹ./.

