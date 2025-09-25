Gameshow đầu tiên ứng dụng AI: Trấn Thành làm MC, format mới gây tò mò

“A.I là ai?” - gameshow Việt Nam đầu tiên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vừa chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên, đáng chú ý là sự xuất hiện của MC Trấn Thành.

Ngay từ tên gọi, chương trình gây tò mò khi trực tiếp nhắc đến AI - chủ đề công nghệ được quan tâm hàng đầu hiện nay. Điều này mở ra những câu hỏi về cách trí tuệ nhân tạo hiện diện trong một chương trình giải trí, cũng như trải nghiệm mà trí tuệ nhân tạo có thể mang đến cho khán giả trong bối cảnh thị trường gameshow tuy sôi động nhưng ít đột phá hiện tại.

Nhiều năm trở lại đây, công nghệ AI phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực giải trí. Ở Hollywood, AI giúp xử lý cảnh quay nguy hiểm, tái hiện hình ảnh huyền thoại đã khuất. Âm nhạc chứng kiến các ca khúc do AI sáng tác, trong khi truyền hình thử nghiệm MC ảo, nhân vật ảo.

Tại Việt Nam, những dự án như phần mềm viết nhạc bằng trí tuệ nhân tạo hay mô hình “thần tượng ảo” đã cho thấy trí tuệ nhân tạo ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong sáng tạo giải trí. Chính vì thế, sự xuất hiện của “A.I là ai?” do FPT Play sản xuất càng khiến khán giả tò mò chương trình sẽ khai thác công nghệ này theo cách nào - để vừa tạo nên sức hút giải trí, vừa đảm bảo những giá trị nhân văn.

Song song đó, khái niệm “song trùng” từ lâu đã là một đề tài thú vị khi tại Việt Nam không ít lần công chúng bắt gặp những sự trùng hợp đến khó tin: Nghệ sỹ trong showbiz được ví như “bản sao” của nhau, cầu thủ trên sân cỏ gợi nhớ đến một nhân vật quen mặt, hay ngay trong đời thường cũng xuất hiện những gương mặt, phong cách khiến người ta bất giác liên tưởng đến một ngôi sao nổi tiếng. Chính những “bản sao” này luôn tạo nên các cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Đặt trong không gian của “A.I là ai?”, yếu tố ‘song trùng’ sẽ được công nghệ AI khai thác theo cách độc đáo - nơi ranh giới giữa giống và khác, thật và ảo, quen thuộc và lạ lẫm cùng tồn tại, mang đến cho khán giả trải nghiệm đầy bất ngờ.

Chương trình dự kiến lên sóng từ ngày 24/10, quy tụ dàn khách mời - người chơi là những nghệ sỹ nổi tiếng, mang đến một hành trình khám phá và đối diện với “song trùng” kịch tính, hấp dẫn./.

"AI không thể giết chết báo chí mà cùng tồn tại để bổ trợ cho nghề báo" Theo Giám đốc Tin tức của hãng tin quốc gia Indonesia ANTARA, con người, với năm giác quan và các trải nghiệm thực tế, vẫn là yếu tố hoàn thiện, đảm bảo tính chân thực và phong phú của tin tức.