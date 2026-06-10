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Xung đột Trung Đông hạ nhiệt, khủng hoảng năng lượng toàn cầu vẫn kéo dài

Dù cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran có thể sớm đạt tới một thỏa thuận mang tính tạm thời, những hệ lụy đối với thị trường năng lượng toàn cầu được dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất đến năm 2027.

Nam Duy - Viết Thành
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Theo phân tích của tạp chí Foreign Policy, những tác động lâu dài mà cuộc xung đột Trung Đông để lại đối với thị trường dầu mỏ, khí đốt cùng những mặt hàng chiến lược như phân bón hay heli sẽ không thể được giải quyết trong ngắn hạn.

Những khó khăn hiện nay tập trung ở ba vấn đề chính: Dòng chảy năng lượng bị siết chặt, mức tồn kho suy giảm mạnh và năng lực sản xuất bị tổn thương. Thực tế cho thấy khu vực Vùng Vịnh không thể nhanh chóng khôi phục sản lượng về ngưỡng trước xung đột.

Ngay cả trong kịch bản đạt được thỏa thuận, quá trình đưa dầu khí trở lại thị trường toàn cầu sẽ đòi hỏi một khoảng thời gian đáng kể. Quy mô gián đoạn tích lũy trong ba tháng vừa qua đã đủ lớn để tiếp tục tạo áp lực lên thị trường, bất chấp việc Washington và Tehran có thể đạt được đồng thuận./.

(Vietnam+)
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