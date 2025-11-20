Doanh nghiệp Việt Nam và Séc còn nhiều tiềm năng để hợp tác

Sáng 20/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã tham dự và phát biểu tại sự kiện Gặp gỡ doanh nghiệp Séc và Việt Nam do Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội phối hợp với Phòng Thương mại Séc và Cục xúc tiến thương mại Séc tổ chức.

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Séc.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc Milos Vystrcil đã mở đầu bằng câu nói "tuy xa mà gần," nhấn mạnh Cộng hòa Séc là "trung tâm của châu Âu" hay "trái tim của châu Âu" và mặc dù khoảng cách giữa hai nước là 8.800 km, nhưng Việt Nam và Séc lại thực sự rất gần nhau.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc viện dẫn 3 căn cứ chính cho mối quan hệ đặc biệt này gồm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tiệp Khắc (cũ), và Tiệp Khắc là nước châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; tại Séc hiện có hơn 300.000 người Việt Nam nói và hiểu tiếng Séc; khoảng 50.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, tạo thành cộng đồng dân tộc thiểu số chính thức với đầy đủ các quyền lợi. Chính những yếu tố đặc biệt này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil khẳng định Chính phủ Cộng hòa Séc và Chính phủ Việt Nam hỗ trợ và ủng hộ những mối quan hệ hợp tác này. Tuy nhiên, "việc chính lại nằm ở mỗi doanh nhân hai nước." Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc cũng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác này sẽ có lợi cho cả hai bên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, cho biết 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt 1,6 tỷ USD.

Về hợp tác đầu tư, tính đến hết tháng 10/2025, Séc có 46 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 91,5 triệu USD, xếp thứ 52 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ông Tuấn nêu ví dụ về liên doanh của Tập đoàn Skoda Auto của Séc với Tập đoàn Thành Công để phát triển sản xuất ôtô tại Quảng Ninh, coi đây là một biểu tượng của sự hợp tác.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, những kết quả đạt được còn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và dữ liệu có thể hợp tác giữa hai nước. Ông chỉ rõ các lĩnh vực Séc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác lớn, bao gồm công nghệ chế biến chế tạo, hóa chất, dược phẩm, công nghệ cao, năng lượng xanh/sạch, tài chính, công nghệ thông tin, viễn thông và du lịch.

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực để đạt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Ông Tuấn khẳng định Việt Nam đang xây dựng một môi trường đầu tư "thực sự công bằng, minh bạch, thông thoáng, cạnh tranh và có tính dự báo được."

Tại Gặp gỡ doanh nghiệp Séc và Việt Nam, các doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc đã có phần giới thiệu và phiên kết nối B2B (giao dịch, trao đổi và hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau) giữa doanh nghiệp hai nước./.

