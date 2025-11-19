Tạo xung lực đưa quan hệ Việt Nam-Séc phát triển sâu rộng, hiệu quả

Sáng 19/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng khi Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil chọn Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến đầu tiên của chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng đối với vai trò, tiềm năng và vị thế kinh tế-đối ngoại của Thành phố.

Ông tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Séc và hợp tác giữa Séc với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết đây là thời điểm hai bên tiếp tục tạo dấu mốc mới trong hợp tác.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXN)

Đáng chú ý, trong chuyến thăm Séc của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 1/2025, hai Thủ tướng nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, đã mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực then chốt như kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, năng lượng sạch, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo...

Cộng hòa Séc hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 2 tỷ USD mỗi năm. Nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước tiếp tục ghi nhận tiến triển tích cực như công nghiệp chế tạo, công nghệ môi trường, y tế-dược phẩm, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân.

Hiện có khoảng 100.000 người Việt Nam sinh sống tại Séc. Đặc biệt, từ năm 2013, người Séc gốc Việt được chính thức công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại quốc gia này. Đây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và sự hòa nhập sâu sắc giữa hai cộng đồng.

Trao đổi về định hướng hợp tác, ông Nguyễn Văn Được cho rằng thế mạnh của Séc trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí-chế tạo máy, năng lượng xanh-môi trường, y tế, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao... hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố, nhất là mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy các cụm bán dẫn-điện tử, robot hóa và nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất.

Sự hợp tác với doanh nghiệp Séc trong chế tạo máy, tự động hóa và thiết bị công nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ thành phố tăng tốc hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư chất lượng cao vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Trong các lĩnh vực năng lượng bền vững, hai bên đang có nhiều dư địa mở rộng hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật.

"Thành phố Hồ Chí Minh mong là điểm đến tin cậy của các doanh nghiệp Séc. Lãnh đạo thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư Séc đến tìm hiểu, đầu tư, hợp tác ở những lĩnh vực hai bên có nhu cầu tương đồng. Chúng tôi tin tưởng các định hướng hợp tác sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Séc, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước," ông Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil đánh giá quan hệ hai nước trong 75 năm qua là chặng đường dài hợp tác bền chặt dựa trên sự tin cậy, chia sẻ và những điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh vì độc lập, tự do, cũng như khát vọng hướng tới an ninh và thịnh vượng.

Ông Milos Vystrcil khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương năng động và thịnh vượng hàng đầu của Việt Nam, vì vậy nhiều doanh nghiệp Séc mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại và đẩy mạnh kim ngạch xuất-nhập khẩu dựa trên quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Về hợp tác song phương, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil đề xuất doanh nghiệp hai bên cần tăng cường trao đổi, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI).

Doanh nghiệp Séc mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, công nghiệp ôtô...

Trước mắt, Séc sẽ xúc tiến việc mở lại Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại sứ quán và các cơ quan liên quan của Séc sẽ tăng cường hoạt động giao lưu, giới thiệu và quảng bá sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đến thăm làm việc và nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.