Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 18/11, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đến Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, từ ngày 18 đến ngày 22/11/2025.

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Minh Quế, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam có ông Martin Frélich, Thứ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc; ông Zdeněk Nytra, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề của Liên minh châu Âu, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; bà Jana Mračková Vildumetzová, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; ông Josef Klement, Ủy viên Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa, Nhân quyền và Kiến nghị, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; ông Václav Láska, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; ông Ondřej Lochman, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Nông nghiệp và Giao thông, Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; bà Dana Kovaříková, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc; bà Sue Nguyen, Chánh văn phòng Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc; bà Věra Jelínková, Cố vấn của Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc.

Ông Milos Vystrcil sinh ngày 10/8/1960, tại Dačice, Cộng hòa Séc; tốt nghiệp ngành toán và vật lý tại Đại học Masaryk, Cộng hòa Séc. Ông là Phó hiệu trưởng Trường trung học Otokar Březina trong giai đoạn 1992-1998, Thị trưởng thành phố Telč trong giai đoạn 1998-2001, Tỉnh trưởng tỉnh Vysočina trong giai đoạn 2004-2008, giảng viên tại Đại học Bách khoa ở Jihlava trong giai đoạn 2008-2009, Thượng nghị sỹ của khu vực 52-Jihlava trong giai đoạn 2010-2014, Phó chủ tịch Đảng Dân chủ công dân (ODS) và Chủ tịch Câu lạc bộ Thượng nghị sỹ của Đảng ODS trong giai đoạn 2014-2022.

Từ năm 2020 đến nay, ông là Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Chuyến thăm cho thấy hợp tác kênh nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; đồng thời khẳng định quyết tâm của cả hai nước tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam-Séc phát triển lên tầm cao mới./.

Việt Nam-Séc tăng cường hợp tác nhiều mặt, thúc đẩy quan hệ nghị viện Việt Nam và Séc nhất trí đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác nghị viện, kinh tế, giáo dục, quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh vai trò cộng đồng người Việt trong việc gắn kết hai nước.