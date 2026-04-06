HĐND Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm giám sát, động lực kiến tạo sự phát triển

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Đây không chỉ là việc kiện toàn, ra mắt bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới, mà còn là bước hình thành bộ máy đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Thành phố, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quản trị một siêu đô thị với nhiều nhiệm vụ chưa có tiền lệ trong thời gian tới.

Thiết chế kiến tạo phát triển cho thành phố

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) gồm 125 đại biểu, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và lợi ích của hơn 14 triệu người dân thành phố.

Tại kỳ họp thứ nhất, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định Hội đồng Nhân dân Thành phố giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ thực hiện chức năng theo luật định mà còn là cầu nối then chốt trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành chính sách cụ thể, bảo đảm đi vào cuộc sống hiệu quả.

“Hội đồng Nhân dân Thành phố phải thực sự trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, chủ động mở đường trong cụ thể hóa các cơ chế, chính sách cho những lĩnh vực mới, những động lực tăng trưởng mới; đồng thời là trung tâm giám sát và kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành đúng định hướng, kỷ luật, kỷ cương và vì Nhân dân phục vụ,” Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Để trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, theo Bí thư Trần Lưu Quang, Hội đồng Nhân dân Thành phố phải nâng tầm vai trò thể chế hóa, bảo đảm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội được cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ và khả thi.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng cần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố, đặc biệt trong phân bổ và sử dụng nguồn lực.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cũng theo người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh thành phố định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, Hội đồng Nhân dân Thành phố cần chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề có chất lượng cao, tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định và đủ mạnh để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; đồng thời tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn kéo dài về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo đánh giá chung, trong thời gian qua, Hội đồng Nhân dân Thành phố ngày càng phát huy vai trò trung tâm kiến tạo thể chế; tập trung cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn; nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết; đổi mới hoạt động và giám sát chặt chẽ; ban hành nhiều chính sách kịp thời, mang tính đột phá, bảo đảm đúng thẩm quyền, hợp lòng dân, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với những thời cơ mới, yêu cầu mới và khát vọng phát triển mới của thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh khẳng định: Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp để mỗi nghị quyết ban hành đều đúng, trúng, kịp thời và đi vào cuộc sống; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu Hội đồng Nhân dân; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, đối thoại và kịp thời phản ánh tiếng nói của nhân dân.

Với vai trò đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố, bà Lê Thị Ngọc Thanh (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hóc Môn) cho biết sẽ phát huy chuyên môn luật trong công tác cải cách thể chế và hành chính; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cắt giảm thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian trả kết quả hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng chính quyền phục vụ, minh bạch và hiện đại.

“Tôi cũng sẽ chủ động tham gia xây dựng các chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp,” nữ đại biểu chia sẻ.

Bộ máy phục vụ, đồng hành cùng người dân-doanh nghiệp

Trong khi Hội đồng Nhân dân Thành phố tập trung nâng cao năng lực kiến tạo thể chế, thì trụ cột còn lại của bộ máy chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy ban Nhân dân Thành phố xác định nhiệm kỳ 2026-2031 quyết tâm xây dựng “chính quyền phục vụ.”

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Bộ máy Ủy ban Nhân dân Thành phố đã và đang đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo-phục vụ; đẩy mạnh chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “quản trị” và “phục vụ.”

Hoạt động tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Theo người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố, trong nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ; xây dựng bộ máy hành chính kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; thúc đẩy tăng trưởng hai con số và chuyển đổi mô hình phát triển; tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai các cơ chế đặc thù và đề xuất cơ chế đặc biệt để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh; cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp, ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Ivyta Flowers (phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết doanh nghiệp có niềm tin vững chắc vào bộ máy chính quyền thành phố sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách phù hợp, rõ ràng, minh bạch để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, tạo công ăn việc làm, tạo của cải vật chất cho xã hội.

Ông Võ Hoàng Anh kiến nghị thành phố cần ưu tiên đẩy mạnh cải cách hành chính để không còn những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy đầu tư công cho các dự án, công trình hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, chống ngập nước; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài gây lãng phí tài nguyên vật chất và tinh thần của xã hội.

Dưới góc độ của người dân, bà Nguyễn Thu Vân (69 tuổi, ngụ phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết người dân rất vui mừng đón nhận “làn gió mới” với nhiều tín hiệu tích cực từ bộ máy lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, từ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đến việc ra mắt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ mới.

Theo bà Vân, người dân cảm nhận rõ sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy lãnh đạo thành phố hiện nay theo hướng quyết liệt, nhanh chóng, đi vào việc cụ thể và mang lại hiệu quả rõ rệt.

“Như Tết 2026 thành phố đã cho mở một số công viên trên đất vàng bỏ hoang để người dân có chỗ vui chơi, thư giãn; đồng thời làm đẹp thành phố. Nay lãnh đạo thành phố còn đưa ra chủ trương toàn bộ người dân thành phố phải được khám, tầm soát sức khỏe ít nhất một lần trong năm, rồi tới đây sẽ miễn phí xe buýt cho người dân. Đây là những chủ trương rất là đáng mừng,” bà Thu Vân tâm đắc chia sẻ.

Những kỳ vọng, mong mỏi của người dân được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Ông Nguyễn Văn Được cho biết: Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; duy trì đối thoại thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong thời gian tới, thành phố tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của người dân; thực hiện quy hoạch tổng thể, huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; đồng thời giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị như giao thông, ngập nước, y tế, nhà ở, giáo dục..., hướng tới mục tiêu để người dân có cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn./.

