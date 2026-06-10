Chính trị

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 34 về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 43-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

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Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 43-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Kết luận số 43-KL/TW nêu: Xem xét Tờ trình số 25-TTr/UBKTTW, ngày 29/4/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc sơ kết thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (Kết luận số 34-KL/TW), Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng về xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

2. Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị cùng với Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ủy ban Kiểm tra Trung ương #Bộ Chính trị #Ban Bí thư #Công tác kiểm tra
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