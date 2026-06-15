Khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Khu công nghiệp Quang Minh

Ngày 15/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "gây ô nhiễm môi trường," "nhận hối lộ," "đưa hối lộ" và "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, thành phố Hà Nội).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Khắc Sơn (sinh năm 1968, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức - Công ty Nam Đức), Đỗ Duy Cao (sinh năm 1978, Trưởng ban Quản lý vận hành Khu công nghiệp Quang Minh) về hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác; Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 1985, chuyên viên xử lý nước thải) về hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhận hối lộ; Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1951, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng); Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1990), Vương Đắc Mạnh (sinh năm 1998) cùng là nhân viên Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng về hành vi giả mạo trong công tác.

Cụ thể, ngày 6/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức về hoạt động thu gom, xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, thành phố Hà Nội).

Kết quả lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của nhà máy xác định thông số Niken trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trên 5 lần.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Khắc Sơn (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức) biết rõ hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp Quang Minh không có khả năng xử lý nước thải chứa kim loại nặng, đặc biệt là Niken, nhưng không đầu tư nâng cấp công nghệ xử lý.

Theo cơ quan Công an, nhằm tăng doanh thu và thu lợi bất chính, đối tượng Sơn ký hợp đồng tiếp nhận nước thải của nhiều doanh nghiệp có hoạt động mạ kim loại, gia công cơ khí.

Sau đó, đối tượng này chỉ đạo Đỗ Duy Cao (Trưởng ban Quản lý vận hành Khu công nghiệp Quang Minh) cùng Nguyễn Hữu Cường (chuyên viên xử lý nước thải) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đấu nối, xả nước thải vượt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Mặc dù biết nước thải của các doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận, các đối tượng trên không áp dụng biện pháp ngừng tiếp nhận, đóng cửa xả thải hoặc xử lý vi phạm, dẫn đến nước thải sau xử lý vẫn chứa thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật và xả trực tiếp ra môi trường.

Lực lượng chức năng xác định ngoài hành vi gây ô nhiễm môi trường, Nguyễn Hữu Cường còn lợi dụng nhiệm vụ được giao để yêu cầu, nhận tiền của nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quang Minh nhằm bỏ qua các vi phạm về môi trường, không lập biên bản, không xử lý hoặc tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục xả nước thải không đạt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung của khu công nghiệp.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến tháng 4/2026, Cường đã nhận của nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng; Đỗ Duy Cao đã trực tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp và từ khoản tiền Cường chia lại; Nguyễn Khắc Sơn nhận lại từ Đỗ Duy Cao khoảng 190 triệu đồng có nguồn gốc từ khoản tiền doanh nghiệp đưa để được bỏ qua các vi phạm về môi trường.

Đặc biệt, để che giấu hành vi vi phạm về môi trường và đối phó hoạt động thanh, kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty Nam Đức đã ký hợp đồng quan trắc môi trường định kỳ với Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nước thải tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, thành phố Hà Nội). (Ảnh: TTXVN phát)

Khi kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy thông số Niken vượt quy chuẩn, Nguyễn Khắc Sơn và Đỗ Duy Cao đã đề nghị Nguyễn Thị Phương Thảo (Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng) chỉnh sửa kết quả quan trắc.

Tiếp đó, Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy chỉnh sửa kết quả phân tích. Thúy sau đó trao đổi với Vương Đắc Mạnh thực hiện việc pha loãng mẫu nước thải, phân tích lại mẫu, lập phiếu kết quả mới thể hiện các chỉ tiêu đạt quy chuẩn rồi ký xác nhận, đóng dấu phát hành cho Công ty Nam Đức.

Các kết quả phân tích thực tế không đạt quy chuẩn bị các đối tượng trên xóa bỏ, không lưu giữ theo quy định.

Từ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, các doanh nghiệp phát sinh nước thải và đơn vị quan trắc môi trường nhằm che giấu hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, nhận và đưa hối lộ, làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường để trốn tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

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