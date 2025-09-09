Việt Nam lan tỏa đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc tại Nhật Bản

Nhằm tạo nên tổng thể vừa gần gũi, sâu sắc, vừa giàu tính hội nhập, các chương trình nghệ thuật của Việt Nam tại EXPO 2025 xây dựng trên tinh thần tôn vinh bản sắc văn hóa kết hợp yếu tố hiện đại.

Tiếp nối các kỳ triển lãm trước đây, việc tham gia Triển lãm Thế giới EXPO Osaka 2025 trong vòng sáu tháng liên tục (từ 13/4-13/10/2025, tại Osaka, Kansai, Nhật Bản) cùng với tổ chức Ngày Quốc gia Việt Nam đã và đang mang đến nhiều cơ hội cho dải đất hình chữ S.

Việt Nam có cơ hội quảng bá về đất nước, văn hóa và con người; vẻ đẹp độc đáo trong bản sắc dân tộc thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống phong phú, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật ẩm thực phong phú, khoa học công nghệ...

Qua đó, bạn bè quốc tế có cái nhìn toàn cảnh về một Việt Nam trong thời đại mới với nhiều thành tựu nổi bật, góp phần thu hút đầu tư thương mại, hấp dẫn khách du lịch trong tương lai.

Cơ hội tôn vinh và tự hào bản sắc Việt

Được Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vận hành, Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Osaka 2025 đóng vai trò như điểm hội tụ và lan tỏa các câu chuyện tự hào về Việt Nam. Đặc biệt, tất cả các chương trình nghệ thuật đều được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, sáng tạo và hội nhập tại sự kiện quy mô toàn cầu.

Theo đó tại Ngày Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ EXPO Osaka 2025 (9/9), có tới bảy chương trình nghệ thuật được diễn ra, trong đó có 2 chương trình phục vụ hoạt động đối ngoại và 5 chương trình phục vụ bà con kiều bào, người dân Nhật Bản và du khách quốc tế đến với sự kiện.

Không gian đậm bản sắc Việt Nam tại Ngày Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

EXPO Osaka 2025 là sự kiện có quy mô toàn cầu, nơi mang đến cơ hội cho các quốc gia cùng giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc trưng nhất của quốc gia mình. Do đó, để chuẩn bị cho Ngày Quốc gia Việt Nam, đoàn nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản để khớp nối, dàn dựng tốt nhất cho các chương trình.

Các đoàn nghệ thuật vừa thể hiện những tiết mục đẹp về hình thức, thông qua đó cũng mong muốn gửi gắm thông điệp về một Việt Nam sáng tạo, năng động và sẵn sàng đóng góp vào các giá trị chung của nhân loại. Và thông qua nghệ thuật, Việt Nam đã hiện diện một cách sống động, chân thành và giàu bản sắc trong mắt bạn bè năm châu.

Điểm nhấn giàu cảm hứng

Với chủ đề Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm, sau hơn bốn tháng mở cửa, Nhà triển lãm Việt Nam đã đón khoảng 700.000 lượt khách, trong đó có ngày con số kỷ lục lên tới 12.578 lượt.

Nhà triển lãm được chia làm ba khu chính (truyền thống, hiện đại và tương lai), sử dụng ngôn ngữ trưng bày hiện đại, kết hợp công nghệ nhằm lan tỏa các câu chuyện tự hào về Việt Nam với bạn bè quốc tế; quảng bá Việt Nam như một mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế bền vững với văn hóa, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng có hoạt động giao lưu văn hóa trà đạo với "chủ nhà" Nhật Bản. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

Một trong những điểm nhấn của Nhà triển lãm Việt Nam là chương trình biểu diễn rối nước và âm nhạc truyền thống duy trì đều đặn 4 ca diễn/ngày. Bên cạnh đó là nhiều chương trình biểu diễn tại các sân khấu ngoài trời tại các địa điểm khác nhau trong khuôn viên EXPO Osaka 2025; các chương trình giao lưu với một số Nhà triển lãm khác đến từ Mỹ, Bồ Đào Nha, Arab Saudi, Malaysia, Thái Lan…

Ngoài các nội dung trưng bày thường xuyên, Nhà triển lãm của chúng ta còn phối hợp với các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương Việt Nam tổ chức các sự kiện quảng bá đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu tiềm năng các tỉnh thành, tăng cường cơ hội hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Các hoạt động của Việt Nam tại EXPO Osaka 2025 nhận được sự quan tâm của báo chí trong và ngoài nước, trong đó có các kênh truyền thông lớn của Nhật Bản như Asahi, NHK…

Nhà triển lãm Việt Nam liên tục “phủ sóng” trên các mạng xã hội như Instagram, Facebook, TikTok… Nhiều KOLs đã đến quay và giới thiệu về Nhà triển lãm như YouTuber Issei người Nhật (có gần 70 triệu người đăng ký theo dõi)…

Trong thời gian tới, Nhà triển lãm Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động trang trọng, thể hiện sức sáng tạo đồng thời có quy mô lớn. Nội dung các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ tiếp tục thể hiện những dấu ấn tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống, đương đại. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là quốc gia hòa bình, đổi mới sáng tạo, phát triển năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng./.

Nhà triển lãm Việt Nam thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách quốc tế. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

