EXPO Osaka 2025: Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam và tăng cường kết nối quốc tế

Hôm nay (9/9), sự kiện đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu và quảng bá bản sắc văn hóa, khẳng định tiềm năng, khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản).

Ngày Quốc gia là sự kiện cấp cao nhất của mỗi đất nước tại EXPO, thể hiện sự hiện diện quốc gia, tăng cường giao lưu chính trị, văn hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Đặc biệt, đây không chỉ là cơ hội quảng bá uy tín, năng lực và bản sắc thương hiệu Việt trên trường quốc tế, mà còn là nền tảng thiết thực để thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư-du lịch, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, là một trong những đối tác chiến lược toàn diện và thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam.

Do đó, Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 là dịp đặc biệt để giới thiệu một cách toàn diện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự kiện càng thêm ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động quảng bá, giao lưu đang và sẽ được tổ chức, nhằm mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm sống động thú vị, sâu sắc và đáng nhớ.

Đáng chú ý, không gian đậm đà bản sắc của Nhà Triển lãm thể hiện tiềm năng và tinh thần hội nhập của Việt Nam được mở ra tại sự kiện triển lãm quy mô nhất thế giới này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và vận hành, có diện tích 300 m2.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà, Tổng đại diện Nguyễn Phương Hòa, cán bộ nhân viên Nhà Triển lãm và khách mời Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm bên ngoài Nhà Triển lãm. (Ảnh: Cục Hợp tác Quốc tế)

Với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm” (An inclusive society where people are centered), Nhà Triển lãm Việt Nam muốn hướng đến chủ đề chung của EXPO 2025 Osaka, Kansai - “Designing Future Society for Our Lives” (Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta).

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chiến dịch truyền thông đa kênh và đồng bộ của Việt Nam đã được triển khai, bao gồm các ấn phẩm giới thiệu (bản in và điện tử), banner, standee, tờ gấp, truyền thông số và báo chí trong nước… nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp và hình ảnh Thương hiệu quốc gia Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế.

EXPO Osaka 2025 là diễn đàn quan trọng để các quốc gia giới thiệu bản sắc, khẳng định vị thế và mở rộng kết nối hợp tác trên quy mô toàn cầu, đồng thời là một trong ba sự kiện lớn nhất thế giới, diễn ra từ ngày 13/4-13/10 tại đảo nhân tạo Yumeshima ở Osaka, với sự tham gia của 158 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025, ngày 8/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã tiếp Thống đốc tỉnh Osaka Yoshimura Hirofumi. Tại sự kiện, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Du khách tham quan một góc trưng bày của Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025. (Ảnh: Bộ VHTTDL)

Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định tầm quan trọng và đặc biệt đánh giá cao các hợp tác địa phương với việc thiết lập hơn 100 cặp hợp tác địa phương hai nước; hợp tác kinh tế là điểm sáng khi có nhiều doanh nghiệp Osaka đang đầu tư tại Việt Nam; giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa mật thiết, góp phần tăng cường sự hiểu biết của nhân dân hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc và Chính quyền tỉnh Osaka tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, trong đó, mở thêm đường bay giữa hai nước để thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân…

Thống đốc Yoshimura Hirofumi cho biết Nhà triển lãm Việt Nam tại Triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka là một trong số những nhà triển lãm quốc gia được du khách Nhật Bản và quốc tế đến tham quan nhiều nhất. Ông đánh giá giao lưu và hợp tác văn hóa sẽ thúc đẩy hiểu biết, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.../.

