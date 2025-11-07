Mỹ: Nhiều người nhập viện do gói hàng chứa bột trắng khả nghi tại căn cứ quân sự

Ngày 6/11, một gói hàng đáng ngờ đã được chuyển đến Căn cứ Liên hợp Andrews, một căn cứ quân sự ở bang Maryland, khiến nhiều người phải nhập viện.

Hiện chưa rõ mức độ thương tích của những người này.

Trang tin CNN của Mỹ dẫn một tuyên bố từ căn cứ trên cho biết đã phải sơ tán toàn bộ nhân viên trong một tòa nhà ở căn cứ, sau khi một người "mở gói hàng đáng ngờ" bên trong có chứa bột trắng. Một hàng rào an ninh đã được dựng lên xung quanh khu vực.

Lực lượng ứng cứu đầu tiên của Căn cứ Liên hợp Andrews đã được điều động đến hiện trường và xác định không có mối đe dọa trực tiếp nào.

Sau đó, lực lượng này đã chuyển giao hiện trường cho Văn phòng Điều tra Đặc biệt và một cuộc điều tra đang được tiến hành./.

