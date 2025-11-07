Đời sống

Mỹ: Nhiều người nhập viện do gói hàng chứa bột trắng khả nghi tại căn cứ quân sự

Nhân viên tại một tòa nhà ở Căn cứ Liên hợp Andrews, một căn cứ quân sự ở bang Maryland của Mỹ, đã phải sơ tán sau khi một người "mở gói hàng đáng ngờ" bên trong có chứa bột trắng.

Căn cứ Liên hợp Andrews. (Nguồn: Economictimes)
Căn cứ Liên hợp Andrews. (Nguồn: Economictimes)

Ngày 6/11, một gói hàng đáng ngờ đã được chuyển đến Căn cứ Liên hợp Andrews, một căn cứ quân sự ở bang Maryland, khiến nhiều người phải nhập viện.

Hiện chưa rõ mức độ thương tích của những người này.

Trang tin CNN của Mỹ dẫn một tuyên bố từ căn cứ trên cho biết đã phải sơ tán toàn bộ nhân viên trong một tòa nhà ở căn cứ, sau khi một người "mở gói hàng đáng ngờ" bên trong có chứa bột trắng. Một hàng rào an ninh đã được dựng lên xung quanh khu vực.

Lực lượng ứng cứu đầu tiên của Căn cứ Liên hợp Andrews đã được điều động đến hiện trường và xác định không có mối đe dọa trực tiếp nào.

Sau đó, lực lượng này đã chuyển giao hiện trường cho Văn phòng Điều tra Đặc biệt và một cuộc điều tra đang được tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bột trắng khả nghi #Căn cứ quân sự #Nhập viện Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Những thực phẩm giàu Vitamin C. (Ảnh: iStock)

Vitamin C quan trọng đối với sức khỏe như thế nào?

Không chỉ là “thần dược” cho làn da, vitamin C còn đóng vai trò như lớp áo giáp bảo vệ cơ thể trước bệnh tật và căng thẳng. Chế độ ăn đủ vitamin C chính là chìa khóa để duy trì sức khỏe và vẻ đẹp.

Đoàn công tác của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và Agribank Chi nhánh Huế đến thăm hỏi, động viên, trao tặng hỗ trợ an sinh xã hội cho các địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Agribank đồng hành cùng bà con rốn lũ Huế

Ngày 6/11, Agribank miền Trung và Chi nhánh Huế thăm hỏi, trao hỗ trợ an sinh cho các địa phương, đơn vị bị ngập sâu tại thành phố Huế, góp phần khắc phục hậu quả mưa lũ.

(Ảnh minh họa. Nguồn: globalconsular)

Chính quyền Trump hủy 80.000 thị thực không định cư

Số lượng thị thực bị hủy cho thấy quy mô của chiến dịch kiểm soát nhập cư từ khi ông Trump lên nắm quyền, trong đó có việc trục xuất lượng lớn người nhập cư, bao gồm cả những người có thị thực hợp lệ.