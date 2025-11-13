Đãi ngộ xứng đáng để giữ chân nhà giáo, phát triển giáo dục bền vững

Liên quan đến đề xuất chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, trong đó có quy định hệ số lương đặc thù, trao đổi bên hành lang Quốc hội ngày 12/11, một số đại biểu cho rằng, giáo dục là lĩnh vực đặc thù và quan trọng, cần xác định giáo dục là nền tảng của phát triển và có những đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ giáo viên.

Nêu quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, không nên tranh luận hay đề cập quá nhiều đến việc nên hay không nên áp dụng hệ số lương đặc thù trong bảng lương đối với giáo viên, mà cần nhìn nhận, đánh giá vấn đề một cách tổng thể.

Theo đại biểu, lịch sử phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy, một trong những động lực quan trọng nhất giúp các quốc gia thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình là đặt giáo dục làm trọng tâm, coi phát triển khoa học công nghệ là trọng điểm.

Các quốc gia này đã sớm nhận ra rằng, nếu chỉ tập trung thu hút vốn, tăng đầu tư, phát triển kinh tế đơn thuần, sẽ không có sự bứt phá trong phát triển và nếu có, sự phát triển này cũng không bền vững.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng từ bài học trên, chúng ta cũng cần xác định giáo dục là nền tảng của phát triển và cần có những đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ thầy, cô giáo.

Việc cải cách tiền lương trong ngành giáo dục là cần thiết. Đây là chủ trương đã được người dân đồng tình, Quốc hội thông qua và được thể hiện rất rõ tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Đại biểu nhấn mạnh muốn trở thành quốc gia có mức phát triển cao, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, quốc gia cần phải chú trọng đến vấn đề phát triển tư duy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và những yếu tố cần và đủ này đều đến từ hệ thống giáo dục, đào tạo.

Các yếu tố này đều được trang bị cho người học từ cấp giáo dục thấp nhất là mầm non, tiểu học, trung học và đến cấp đại học hay các cấp đào tạo cao hơn...

Cũng theo đại biểu, bên cạnh vấn đề phát triển chính sách tiền lương cho đội ngũ giáo viên, còn cần phải sử dụng nguồn ngân sách đủ lớn để phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho lĩnh vực giáo dục. Đây là điều không thể thiếu trong chiến lược phát triển của đất nước.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) trả lời PV. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua mới đây đã xác định lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, thu nhập của nhiều giáo viên chưa đảm bảo, nhất là những thầy, cô mới vào nghề.

Đại biểu cho rằng thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống, cộng với nhiều áp lực trong công việc đã dẫn đến việc có nhiều giáo viên xin nghỉ việc trong những năm gần đây, gây khó khăn nhất định cho công tác tuyển dụng giáo viên.

Do đó, việc nghiên cứu, xem xét chính sách mới về lương, phụ cấp sẽ giúp ngành giáo dục giữ chân nhà giáo, thu hút tuyển dụng nhân tài để nâng cao chất lượng, thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển quốc gia./.