Tổng Thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran

Ngày 14/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh việc Mỹ và Iran nhất trí thỏa thuận hòa bình cùng ngày, như một "bước quan trọng" hướng tới giải quyết xung đột tại Trung Đông.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký ông Stephane Dujarric cho biết: "Tổng Thư ký hy vọng rằng các bên sẽ tận dụng động lực mới này và tăng gấp đôi nỗ lực hướng tới một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột."

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ngày 15/6 các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến thảo luận việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz về lâu dài theo thỏa thuận mới được công bố giữa Mỹ và Iran.

Trên Instagram, ông Macron cho biết tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, "mục tiêu sẽ là xem xét những hệ quả của thỏa thuận này, sự hỗ trợ cho Liban, việc mở cửa trở lại Hormuz lâu dài," cũng như việc đạt được một thỏa thuận về các hoạt động hạt nhân và tên lửa ở Iran.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.

Phía Iran cho biết họ sẽ tổ chức đàm phán với Mỹ trong vòng 2 tháng để tìm kiếm một "thỏa thuận cuối cùng" về việc giải quyết cuộc xung đột giữa hai nước, sau khi hai bên tuyên bố đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ngay lập tức.

Phát biểu trên truyền hình sáng sớm 15/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết: "Khi các cuộc đàm phán bắt đầu trong vòng 60 ngày với mục tiêu đạt được một thỏa thuận cuối cùng, vấn đề then chốt đối với chúng tôi đương nhiên sẽ là việc thực thi các điều khoản.

Cùng ngày, hãng thông tấn Mehr đưa tin Mỹ sẽ giải phóng 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng cho Iran. Tài liệu do Mehr công bố nêu rõ "việc giải phóng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran trong thời gian đàm phán 60 ngày" bắt đầu sau khi bản ghi nhớ được ký kết.

"Một nửa số tiền này phải được chuyển cho Iran trước khi bắt đầu đàm phán"./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Liban.