Thanh Hóa: Tiêu hủy hơn 1.000 kg các loại côn trùng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 18/8, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hoá, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa phối hợp với Công an xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Phạm Đình Thành, thôn 3, xã Sao Vàng phát hiện 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít đã bốc mùi hôi, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hoá, quá trình kiểm tra đã phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1.150 kg loại côn trùng, động vật đã qua sơ chế, đóng gói sẵn dùng làm thực phẩm gồm 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít đã bốc mùi hôi, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổng số 1.150 kg hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính.Đội Quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Phạm Đình Thành về hành vi vi phạm: “Kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ” với số tiền xử phạt 25 triệu đồng. Cùng đó, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trị giá 37,5 triệu đồng.

Việc tiêu hủy được thực hiện bằng hình thức đào hố chôn lấp, rắc vôi bột và đầm chặt đất đảm bảo theo quy định dưới sự giám sát của Đội Quản lý thị trường số 6 và Công an xã Sao Vàng.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 6 sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa việc quản lý địa bàn và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và gian lận thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

