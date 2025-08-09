Gia Lai tiêu hủy hơn 100 tấn thịt lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Sau hơn 2 ngày xác minh, làm rõ, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy hơn 100 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi, được bảo quản trong kho lạnh của một hộ kinh doanh thuộc xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hơn 87.000kg lợn sữa và 13.000kg lợn để quay của hộ kinh doanh Lê Văn H, xã Hoài Ân có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi.

Tổng số hơn 100.000kg hàng hóa (hơn 100 tấn) trị giá hơn 18,38 tỷ đồng (tính theo giá niêm yết tại cơ sở) đã được lập biên bản tạm giữ.

Hội đồng đánh giá hiện trạng tang vật xác định số sản phẩm này có nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây hại tới vật nuôi và môi trường. Các lực lượng thống nhất tiêu hủy toàn bộ theo Điều 55 Luật An toàn thực phẩm.

Trước đó, vào chiều 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an xã Hoài Ân và các đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thịt lợn đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ sở bị kiểm tra là hộ kinh doanh của ông Lê Văn H (48 tuổi, trú tại thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân). Theo thông tin trinh sát, cơ sở này hoạt động giết mổ và sơ chế lợn với quy mô lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm động vật.

Việc kiểm tra ban đầu gặp nhiều khó khăn do chủ hộ không hợp tác. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác mới tiếp cận được khu vực giết mổ và các kho đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, ông H vắng mặt, bà Trần Thị T (vợ ông H) đại diện làm việc với cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 4 kho đông lạnh đang bảo quản số lượng lớn sản phẩm lợn sữa và lợn quay được đóng gói trong bao bì nylon, ghi rõ trọng lượng nhưng không có thông tin truy xuất nguồn gốc, số lượng ước tính lên đến hàng nghìn con.

Tổ công tác yêu cầu đại diện cơ sở xuất trình các giấy tờ liên quan đến hoạt động giết mổ, bảo quản và vận chuyển thịt lợn, đặc biệt là chứng từ chứng minh nguồn gốc số lợn đã giết mổ. Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày, cơ sở vẫn chưa cung cấp được các tài liệu theo yêu cầu.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8/8, Công an phường Quy Nhơn phối hợp Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Gia Lai kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 77C-167.64 do T.N.H. (48 tuổi, trú xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chở thịt lợn đến Chợ Đầm tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn có mùi hôi thối, trên da nổi xuất huyết, nghi nhiễm bệnh, không có dấu kiểm dịch và không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số thịt trên đã bị thu giữ, lập hồ sơ tiêu hủy và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.

Công an phường Quy Nhơn khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện thịt lợn nghi nhiễm bệnh./.

