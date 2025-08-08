Gia Lai: Thu giữ hàng nghìn con lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Hàng nghìn sản phẩm thịt lợn đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ đang chờ phân phối ra thị trường tiêu thụ đã bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai xác minh, làm rõ.

Trước đó, vào chiều 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an xã Hoài Ân và các đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thịt lợn đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ sở bị kiểm tra là hộ kinh doanh của ông Lê Văn H. (48 tuổi, trú tại thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân). Theo thông tin trinh sát, cơ sở này hoạt động giết mổ và sơ chế lợn với quy mô lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm động vật.

Việc kiểm tra ban đầu gặp nhiều khó khăn do chủ hộ không hợp tác. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác mới tiếp cận được khu vực giết mổ và các kho đông lạnh.

Lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 4 kho đông lạnh đang bảo quản số lượng lớn sản phẩm lợn sữa và lợn quay được đóng gói trong bao bì nylon. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Tại thời điểm kiểm tra, ông H. vắng mặt, bà Trần Thị T. (vợ ông H.) đại diện làm việc với cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 4 kho đông lạnh đang bảo quản số lượng lớn sản phẩm lợn sữa và lợn quay được đóng gói trong bao bì nylon, ghi rõ trọng lượng nhưng không có thông tin truy xuất nguồn gốc. Số lượng ước tính lên đến hàng nghìn con.

Tổ công tác yêu cầu đại diện cơ sở xuất trình các giấy tờ liên quan đến hoạt động giết mổ, bảo quản và vận chuyển thịt lợn, đặc biệt là chứng từ chứng minh nguồn gốc số lợn đã giết mổ. Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày, cơ sở vẫn chưa cung cấp được các tài liệu theo yêu cầu.

Trước tình hình trên, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo xử lý.

Ông Hà yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm đếm, phân loại sản phẩm và xác minh làm rõ các vi phạm, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai, ông Hà cũng đã thưởng nóng cho tổ công tác tham gia vụ việc và yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, vận chuyển sản phẩm động vật, đặc biệt là trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh./.

