Gia Lai: Thu giữ hơn 4 tấn thịt, nội tạng lợn không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi

Hơn 4 tấn thịt, mỡ lợn đã bốc mùi hôi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ trước khi được tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 5/8, qua quản lý địa bàn và phối hợp trao đổi thông tin, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) và Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường An Nhơn Nam tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh thịt lợn của bà N. T. T (45 tuổi) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh thực phẩm Q.V do ông N.T. Q (53 tuổi) - cùng trú tại tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam).

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà T có 6 tủ đông, bên trong đang bảo quản lượng lớn thịt lợn.

Theo tường trình của bà T, lượng thịt lợn trên (chủ yếu là thịt mỡ và một ít xương lợn) được bà mua, thu gom tại các chợ, cơ sở giết mổ rải rác trên địa bàn tỉnh, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ.

Thịt lợn sau khi phân loại, bảo quản được bán lại cho các cơ sở chế biến thực phẩm để kiếm lời.

Còn tại cơ sở kinh doanh thịt lợn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh thực phẩm Q.V, lực lượng chức năng cũng phát hiện lượng lớn thịt lợn (đa phần là thịt mỡ) được bảo quản trong 7 tủ đông và 1 kho lạnh.

Lực lượng chức năng xác định hộ bà T và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh thực phẩm Q.V có hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm tươi sống (thịt lợn) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có dấu kiểm soát giết mổ và không có giấy tờ hợp pháp kèm theo.

Đặc biệt, số thịt và mỡ lợn bị phát hiện đã có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hôi thối, không bảo đảm an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

Tổng số hàng hóa bị tạm giữ là 4.040kg thịt và mỡ lợn các loại, toàn bộ đã được đưa đi tiêu hủy trong ngày tại Khu xử lý chất thải rắn của Công ty CP Môi trường Bình Định, địa chỉ thôn Thanh Long, phường Quý Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Với các hành vi kinh doanh hàng hóa khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bà T sẽ bị xử phạt số tiền 19,5 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh thực phẩm Q.V kinh doanh hàng hóa không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng sẽ bị xử phạt số tiền 69 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đã thưởng nóng và biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ quản lý thị trường và lực lượng công an./.

