Phát hiện gần 70 tấn thịt, nội tạng không rõ nguồn gốc

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đối với 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 7/6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra một công ty kinh doanh thực phẩm tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định tại kho lạnh công ty đang lưu chứa hơn 61,5 tấn nội tạng và thịt động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật gồm hơn 1,3 tấn vú lợn; 16,7 tấn bao tử lợn; gần 26,5 tấn bao tử lợn; 3,6 tấn bắp bò; 5,9 tấn sụn gà và 7,5 tấn kê gà.

Tổ công tác xác định tất cả hàng hóa được đựng trong các thùng carton và có dán nhãn in chữ nước ngoài, không có dán nhãn phụ tiếng Việt và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cũng liên quan đến hành vi này, ngày 29/5, Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với một doanh nghiệp có trụ sở tại Đường số 22.

Tại đây, Tổ công tác phát hiện gần 3,4 tấn sản phẩm nội tạng và thịt động vật không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an thu giữ số lượng lớn các sản phẩm không rõ nguồn gốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/5, Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân kiểm tra một kho lạnh tại đường Bình Thành do một cá nhân làm chủ, phát hiện kho lạnh đang lưu chứa chứa 3,4 tấn nội tạng, thịt động vật không có nhãn hiệu, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ để bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ tất cả hàng hóa nêu trên để xác minh, xử lý theo quy định.

Khởi tố 4 đối tượng buôn lậu qua biên giới

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 12/6, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1997, trú tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Tô Văn Dũng (sinh năm 1989, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), Hoàng Ngọc Hải (sinh năm 1998, trú tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), Phùng Văn Toàn (sinh năm 1998, trú tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, ngày 8/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Khánh nhập lậu 5.500 cây Dó bầu từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, vận chuyển qua địa phận thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Vĩnh Phúc để tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2025, Khánh cùng đồng bọn là Dũng, Hải và Toàn đã mua 98.000 cây Dó bầu từ Trung Quốc, nhập lậu qua đường tiểu ngạch về Việt Nam với trị giá là trên 7,8 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

