Hà Tĩnh: Bắt tài xế chở hơn 1 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Ngày 6/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào lúc 9 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân bắt giữ tài xế Lê Văn Hưng (sinh năm 1987, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải biển kiểm soát 35H-000.18, chở 1,1 tấn da, lòng, mỡ động vật không có giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng chức năng theo dõi và phát hiện lái xe có biểu hiện vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc ở nhiều địa phương.

Khi xe lưu thông từ thành phố Hà Tĩnh đi đến xã Đan Trường thì lực lượng Công an dừng xe kiểm tra và phát hiện toàn bộ lô hàng hóa trên.

Qua đấu tranh khai thác, Lê Văn Hưng thừa nhận số lượng da, lòng, mỡ động vật này được mua ở các lò mổ tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) để về bán lại cho tiểu thương tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An) nhằm kiếm lời.

Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng. Công an Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật để xử lý theo quy định./.

