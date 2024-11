Đồng Nai: Tiêu hủy 4 tấn nội tạng hôi thối tại một cơ sở chế biến thực phẩm

Một vụ thu giữ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/11, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra hành vi chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc của một cơ sở.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 12/11, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp Công an phường Phước Tân kiểm tra cơ sở chế biến mỡ lợn tại khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ sở này do bà Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1971, ngụ khu phố 8, phường Tân Biên) làm chủ; có 10 nhân công đang sơ chế và chế biến lòng lợn phế phẩm, bốc mùi hôi thối, đặt trên nền đất.

Cạnh đó có 4 lò nấu mỡ đang hoạt động để chiên lòng lợn ra dầu có màu đen, bốc mùi hôi thối. Cơ sở này còn có 2 kho đông lạnh chứa đầy nội tạng lợn, có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc. Ngoài ra còn có khoảng 800kg mỡ lợn đựng trong các can nhựa.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở trên không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số lòng lợn và sản phẩm từ lòng lợn trên.

Bà Nguyễn Thị Dung cho biết số nội tạng lợn trên được mua tại một số chợ ở thành phố Biên Hòa, sau đó sơ chế, chế biến và nấu mỡ, rồi đưa đi bán cho các cơ sở nấu cám.

Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 4 tấn nội tạng lợn đưa đi tiêu hủy theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

