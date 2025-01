Bình Phước: Người dân bức xúc vì ô nhiễm do lò đốt than

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, rất bức xúc khi phải hứng chịu lượng lớn khí thải ô nhiễm.

Cụ thể là các lò than trong khu vực hoạt động cả ngày lẫn đêm, kéo dài nhiều năm, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 15/1, tại 3 cơ sở đốt than ngay khu dân cư ở xã Lộc Thịnh, mặc dù là giữa trưa nhưng củi liên tục được các loại xe lớn, nhỏ tập kết về đây.

Trong khuôn viên các cơ sở này, gỗ được cắt khúc nhỏ dùng làm chất đốt, chất thành đống ngổn ngang. Một số lò, khói bốc âm ỉ bay trên không trung, xộc thẳng vào mũi, gây cảm giác rất ngột ngạt.

Theo bà Nguyễn Thị Lành, ở ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, các lò đốt than hoạt động liên tục. Mùa mưa thì còn đỡ, đến mùa nắng, khói than kèm với sự nóng bức bao trùm khu dân cư khiến người dân luôn trong cảnh ngột ngạt, rất khó chịu.

“Mùi khó chịu khiến người dân bị ho liên tục. Ngay như bản thân tôi thường xuyên phải sử dụng thuốc bổ phổi. Nếu không có thuốc là ho suốt không chịu nổi,” bà Lành bức xúc.

Anh Nguyễn Cao Thăng, người sống gần lò đốt than, cho biết thời gian gần đây, lượng khí thải, bụi bẩn, mùi khét từ các lò đốt than ngày càng tăng. Mặc dù anh đã đóng kín cửa nhưng mùi khó chịu, ngột ngạt vẫn không giảm.

Anh Thăng và người dân địa phương mong chính quyền các cấp có giải pháp xử lý tình trạng này càng sớm càng tốt. Bởi nếu tiếp tục ô nhiễm kéo dài, cuộc sống và sức khỏe của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cũng theo người dân, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, các cơ sở đốt than còn gây thiệt hại về năng suất cây trồng.

Những hàng cao su trồng gần các lò than cũng cho mủ ít hơn, lá chuyển vàng, cây phát triển kém, năng suất chưa đạt 50%. Người dân đã kiến nghị tại những buổi tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay các lò than vẫn hoạt động.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền xã kiểm tra, xác minh, báo cáo vụ việc về Ủy ban Nhân dân huyện.

Theo thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh Nguyễn Gia Hòa, tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 28/11/2024, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường bắt buộc tạm dừng hoạt động của các cơ sở sản xuất than tại xã Lộc Thịnh không đảm bảo môi trường và hồ sơ pháp lý theo quy định; thời hạn cung cấp, bổ sung hồ sơ pháp lý là ngày 4/12/2024.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thịnh giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất than; hết thời gian tạm dừng hoạt động phải tổ chức kiểm tra lại, tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xử lý theo quy định.

Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thịnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất than trên địa bàn quản lý. Trường hợp các cơ sở vi phạm, không chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động, cần phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành ngăn chặn, báo cáo UBND huyện để có hướng xử lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thịnh Lưu Cao Hùng thông tin, xã có 3 cơ sở đốt than củi hoạt động với 102 lò.

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với xã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 3 cơ sở đốt than củi này.

Qua kiểm tra, Ủy ban Nhân dân huyện đã xử phạt hành chính 2 cơ sở với số tiền 120 triệu đồng; đồng thời có văn bản tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở này cho đến khi khắc phục hậu quả.Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, phản ánh của người dân, các cơ sở sản xuất than vẫn hoạt động.

Lý giải về điều này, ông Lưu Cao Hùng cho biết: "Thời điểm tạm đình chỉ, nhiều lò than vẫn còn đốt dở, rất khó dập tắt. Do đó, chúng tôi đã tạo điều kiện cho các cơ sở này đốt hết mẻ cuối. Địa phương đang tiếp tục giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp các cơ sở này đốt thêm mẻ than mới cho đến khi khắc phục xong hậu quả"./.

