Việt Nam-Phần Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan từ ngày 20-22/10/2025 theo lời mời của Tổng thống Alexander Stubb, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan.

Theo Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan, các lĩnh vực hợp tác trọng tâm bao gồm: Chính trị - ngoại giao; Kinh tế - thương mại - đầu tư; Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Giáo dục - đào tạo, lao động, phát triển; Nông nghiệp - môi trường, năng lượng, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải; Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương; Triển khai và các bước tiếp theo./.

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Phần Lan Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Phần Lan, được thiết lập từ năm 1973, lên Quan hệ Đối tác Chiến lược.