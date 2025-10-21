Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, chiều 21/10 theo giờ địa phương, tại trụ sở Quốc hội Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Petteri Orpo.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Phần Lan; khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là dấu mốc quan trọng giúp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Petteri Orpo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của hai nước, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra những triển vọng hợp tác mới đầy tiềm năng, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến chuyển sâu sắc như hiện nay.

Chân thành cảm ơn Thủ tướng Petteri Orpo về sự đón tiếp trọng thị và thân tình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sâu sắc sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhân dân Phần Lan trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới, đặc biệt là việc Phần Lan viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trong các lĩnh vực cấp thoát nước, xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu, lâm nghiệp...

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Phần Lan về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội và vai trò, vị thế trong Liên minh châu Âu (EU).

Thông báo về một số kết quả quan trọng của cuộc hội đàm với Tổng thống Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Phần Lan để nâng tầm quan hệ trên các trụ cột then chốt như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa và giao lưu nhân dân; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU, Phần Lan-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác hai nước trên các lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế-thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, hợp tác giữa các địa phương và trên nhiều lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở cấp cao và các cấp trên các kênh hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Tổng Bí thư nhấn mạnh Phần Lan là đối tác thương mại rất tiềm năng của Việt Nam tại Bắc Âu và đề nghị Phần Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế tuần hoàn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các ngành thế mạnh của Phần Lan như hợp tác biển, năng lượng tái tạo, môi trường, công nghệ chế biến...

Tổng Bí thư đề nghị Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Nhất trí với những nội dung hợp tác do Tổng Bí thư đề xuất, Thủ tướng Petteri Orpo khẳng định với nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập, Chính phủ Phần Lan sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ song phương với trọng tâm là đẩy mạnh kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, y tế... và tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp Phần Lan mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, những nội dung cùng quan tâm; khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; ủng hộ quan hệ Việt Nam và EU.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Petteri Orpo./.

