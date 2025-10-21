Tổng Bí thư gặp gỡ một số doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, chiều 21/10 theo giờ địa phương, tại thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu.

Tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Bộ Việc làm Phần Lan Matias Marttinen cho biết trong những thập kỷ qua, Phần Lan và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, trao đổi thường xuyên và quan hệ kinh doanh chặt chẽ. Quan hệ ngoại giao hai nước đã trải qua hơn 50 năm, quan hệ kinh tế và thương mại thực sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á.

Ông Matias Marttinen nhấn mạnh các doanh nghiệp Phần Lan tự hào là đối tác tích cực trong hành trình tăng trưởng của Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, số hóa, công nghệ thông tin, xây dựng, hàng hải, quản lý nước. Phần Lan coi Việt Nam không chỉ là một thị trường năng động và phát triển nhanh chóng, mà còn là đối tác trong việc tạo ra tăng trưởng thông minh, xanh và bền vững.

Nhìn về tương lai, Phần Lan thấy tiềm năng to lớn trong tăng cường hợp tác với Việt Nam, xây dựng nền kinh tế tự cường, có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai xanh và kỹ thuật số và cùng khám phá những quan hệ đối tác mới mang lại giá trị thực sự, không chỉ về mặt kinh tế mà còn cho môi trường và cho các thế hệ tương lai. Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Phần Lan thuộc các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, công nghiệp-năng lượng, công nghệ-dịch vụ-hạ tầng đã chia sẻ những ý tưởng đầy tâm huyết, những kinh nghiệm quý báu và những định hướng hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Phần Lan, hai quốc gia tuy cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi về tầm nhìn phát triển và khát vọng vươn lên.

Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan đề xuất một số giải pháp mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan tại thủ đô Helsinki, ngày 21/10/2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ hợp tác Việt Nam-Phần Lan sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã không ngừng phát triển ngày càng sâu rộng, toàn diện và thực chất.

Tổng Bí thư vui mừng thông báo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lần này, quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược. Đây là cơ hội lớn để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, vốn là trụ cột quan trọng trong hợp tác hai bên lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư đặc biệt ấn tượng với tinh thần hợp tác cởi mở và thực chất của các doanh nghiệp Phần Lan - những đối tác có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và quản trị hiệu quả. Chính điều đó khiến hai bên càng tin tưởng hơn vào tương lai hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư chia sẻ thế giới đã và đang trải qua nhiều biến động phức tạp, khó lường không chỉ về địa chính trị mà còn về kinh tế, thương mại với sự xuất hiện của cả các cơ hội lẫn thách thức mới. Bằng nỗ lực, quyết tâm và sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Việt Nam đã duy trì sự ổn định toàn diện và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại luôn là trụ cột vững chắc, là động lực chính thúc đẩy quan hệ song phương. Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển chất lượng cao, chú trọng vào khoa học công nghệ, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việt Nam cũng đang mở rộng thị trường với các đối tác quốc tế; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài; thúc đẩy các chính sách đột phá, vượt trội, linh hoạt, thuận lợi hơn.

Hoan nghênh các đề xuất của doanh nghiệp Phần Lan trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn - một mô hình phát triển mà Việt Nam đang quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ, Tổng Bí thư cho biết Việt Nam xác định doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển, là động lực để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng một nền kinh tế thị trường năng động, minh bạch, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy con người làm trung tâm.

Tổng Bí thư khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối, đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu tương đồng như năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên rừng, giáo dục, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp chính là cầu nối sinh động đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Phần Lan đi vào chiều sâu, góp phần kiến tạo những giá trị bền vững và thiết thực cho cả hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ hai nước, các bộ, ngành và địa phương - trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình - tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và minh bạch, khuyến khích các hình thức hợp tác công-tư, kết nối nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn, chính sách và nguồn lực của Nhà nước với tính năng động, sáng tạo và quyết tâm của doanh nghiệp sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương phát triển thực chất, hiệu quả và mang tầm chiến lược lâu dài.

Tổng Bí thư tin tưởng tương lai phía trước còn nhiều tiềm năng rộng mở, hai bên có thể cùng nhau xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu giữa một nền kinh tế Bắc Âu tiên tiến và một quốc gia Đông Nam Á năng động. Đó không chỉ là hợp tác giữa hai chính phủ, mà còn là hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và cùng phát triển.

Tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Phần Lan đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công Nghiệp-Viễn Thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn ICEYE (tại Phần Lan) về nghiên cứu và phát triển công nghệ vệ tinh quan sát Trái Đất; Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công Nghiệp-Viễn Thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Nokia (tại Phần Lan) hợp tác về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới tại Việt Nam; đẩy nhanh ứng dụng 5G/6G, Open RAN, AI, Data Center; Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Nokia (tại Phần Lan) hợp tác về phát triển mạng truy nhập vô tuyến của VNPT tại khu vực Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam Bộ giai đoạn năm 2025-2026; Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn F-Secure (tại Phần Lan) hợp tác về chiến lược trong bảo vệ người dân khỏi tấn công mạng, chống lừa đảo trực tuyến và mở rộng cơ hội hợp tác ra thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Tập đoàn Airways Aviation (tại Phần Lan) về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế, thúc đẩy hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan.

Cụ thể, Airways Aviation sẽ hợp tác cùng Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) triển khai các chương trình đào tạo phi công tại châu Âu, tuân thủ tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và nhà chức trách hàng không Việt Nam (CAAV).

Các chương trình đào tạo chuyên biệt nhằm đáp ứng nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay toàn cầu của hãng hàng không thế hệ mới, phát triển bền vững khu vực và quốc tế. Việt Nam và Phần Lan kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn lực.

Hợp tác với Airways Aviation giúp Vietjet tiếp tục đóng góp vào thời kỳ hợp tác mới giữa hai nước trên nền tảng sáng tạo, tri thức và phát triển bền vững.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Trung tâm trải nghiệm - Trụ sở Công ty Nokia tại Phần Lan./.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan Tiếp tục hoạt động trong chuyến thăm chính thức Phần Lan, chiều 21/10/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan.