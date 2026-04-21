Nhà văn nổi tiếng Mexico đến Việt Nam nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, nhà văn nổi tiếng người Mexico, Juan Villoro sẽ có nhiều hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa văn học Mexico đương đại đến gần hơn với độc giả Việt Nam.

Theo đó, ngày 28/4, tác giả sẽ có buổi diễn thuyết đặc biệt với chủ đề “Juan Villoro (Mexico): Phép thuật của sự sáng tạo văn học” tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Buổi nói chuyện dành cho sinh viên và những người quan tâm đến quá trình sáng tạo cũng như vai trò của văn học trong xã hội đương đại.

Vào 19h ngày 29/4, buổi ra mắt ấn bản tiếng Việt của tác phẩm “Cuốn sách hoang dã” (El libro salvaje) sẽ được tổ chức tại hiệu sách Nhã Nam tại Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội. Tại sự kiện này, độc giả sẽ có cơ hội giao lưu trực tiếp với tác giả trong một không gian gần gũi và sôi động.

Chuyến thăm của Juan Villoro đang thu hút sự quan tâm lớn, không chỉ bởi sự ra mắt của tác phẩm “Cuốn sách hoang dã” mà còn bởi sức nóng của World Cup 2026. Bóng đá vốn là một trong những chủ đề trọng tâm trong các tác phẩm của ông.

Ngày 6/5, nhà văn Juan Villoro và nhà báo Trương Anh Ngọc sẽ tham gia buổi tọa đàm “Hướng tới World Cup 2026: Bóng đá và Văn học” tại Trường Đại học Phenikaa. Cuộc gặp gỡ này sẽ kết nối nhà văn Mexico với một trong những nhà báo thể thao nổi tiếng nhất Việt Nam để cùng suy ngẫm về bóng đá như một hiện tượng văn hóa toàn cầu và mối liên kết của nó với tự sự và bản sắc.

Nhà văn nổi tiếng người Mexico, Juan Villoro.

Ngày 5/5, một buổi diễn thuyết sẽ diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Juan Villoro sẽ cùng sinh viên và giới học thuật thảo luận về chủ đề “Bản sắc văn hóa và Toàn cầu hóa” đề cập đến vai trò của văn học trong sự giao thoa giữa các nền văn hóa ở thế giới đương đại.

Nhà văn Villoro bày tỏ: “Từ khi còn trẻ, tôi đã mơ ước được đến Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc khi lý do đưa tôi đến đây lại là một cuốn sách viết về phép màu của việc đọc. Văn học là một phương tiện truyền tải cho phép chúng ta du hành trong trí tưởng tượng. Giờ đây, theo đúng nghĩa đen, ‘Cuốn sách hoang dã’ sẽ đưa tôi đến một vùng đất trong mơ."

“Cuốn sách hoang dã” do Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành tại Việt Nam. Đây là tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên đã đạt thành công vang dội trên thế giới. Sách đã bán được gần 2 triệu bản tại Mexico, được dịch sang nhiều thứ tiếng, được chuyển sang bản chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị và được chuyển thể điện ảnh./.

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, Công ty Nhã Nam cũng triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, học thuật và khuyến đọc tại Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang. Không chỉ là nơi gặp gỡ của những người yêu sách, mỗi sự kiện còn mở ra một không gian văn hóa đặc sắc với các hoạt động giao lưu, thảo luận, trải nghiệm và những chương trình tri ân dành cho bạn đọc, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Trong đó, Hội sách Nhã Nam Chào hè tại Công viên Văn hóa Đống Đa (Hà Nội), diễn ra từ 24/4 đến 3/5/2026, được thiết kế như một không gian tri thức, cảm xúc, tinh thần đa dạng. Các hoạt động phong phú như tọa đàm, giao lưu, giới thiệu sách và talkshow về tâm lý, giáo dục, sức khỏe… sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin, kiến thức hữu ích. Hội sách cũng tổ chức nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm đọc sách, vẽ sáng tạo dành cho gia đình và bạn đọc nhí. Cũng nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ra mắt sách mới tại Hà Nội: Giao lưu “Chữ cái Tiếng Việt diệu kỳ – Khám phá tiếng Việt theo cách độc đáo” tại Trường Tiểu học Bình Minh; Giao lưu “Thưởng thức triết học: Vì sao thời gian quan trọng” tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong; Giao lưu “Thưởng thức triết học: Khám phá thế giới rộng lớn từ chính mình” tại trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ; Đọc sách “Con cáo lửa” với tác giả Phạm Thanh Thúy tại Nhà xuất bản Kim Đồng; Giao lưu “Tua nhanh danh tác bằng tranh - Khám phá cấp tốc các tác phẩm văn học kinh điển phương Tây” tại Thư viện Quốc gia; Đọc truyện “Xa ngoài kia cánh đồng” và giao lưu với tác giả Cao Nguyệt Nguyên tại Phố sách Hà Nội; Ra mắt bộ sách thiếu nhi “Chiếc túi của mẹ” và “Tấm chăn của bố” tại Trường Mầm non Hạt Dẻ Cười…/.