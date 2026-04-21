Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc tại các địa phương

Ngày 21/4, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức sôi nổi tại các địa phương trên cả nước, trong đó có hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, góp phần xây dựng nhiều không gian ấm áp, ý nghĩa và đầy sáng tạo cho người yêu sách.

Ra mắt Phòng đọc sách dành cho người khiếm thị

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Đọc để đổi mới-Học để vươn xa” nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của sách đối với việc hình thành nhân cách và phát triển tư duy con người Việt Nam.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú (trưng bày sách, bán sách, hoạt động thư pháp...) kết hợp giữa giá trị truyền thống và xu hướng hiện đại, giữa sách in và tài nguyên số, kéo dài từ nay đến sáng 23/4.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nêu rõ Khánh Hòa là địa phương giàu truyền thống hiếu học, luôn coi trọng tri thức và phát triển văn hóa đọc. Trong hành trình ấy, sách luôn giữ vai trò quan trọng, là nền tảng nuôi dưỡng trí tuệ, bồi đắp tâm hồn và khơi nguồn khát vọng vươn lên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh xây dựng hệ thống thư viện hiện đại, thân thiện; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, từng bước hình thành môi trường đọc trong không gian số, qua đó góp phần xây con người phát triển toàn diện, hình thành xã hội học tập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Khánh Hòa năm 2026, Thư viện tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức ra mắt Phòng đọc sách dành cho người khiếm thị - một không gian tri thức chuyên biệt, hướng đến mục tiêu phục vụ bình đẳng trong tiếp cận thông tin và văn hóa đọc cho mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa đọc theo hướng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiếp cận tri thức.

Phòng đọc được đầu tư với các trang thiết bị và nguồn tài liệu phù hợp như: sách chữ nổi (Braille) phục vụ nhu cầu đọc chuyên biệt; hệ thống máy tính tích hợp phần mềm hỗ trợ giọng nói…

Anh Lê Văn Ngây, Quản lý Cơ sở tình thương người mù Nha Trang (cả hai mắt đều không nhìn rõ) phấn khởi khi được đọc sách trong không gian cộng đồng. Sách ở thư viện tỉnh dành cho người khiếm thị có nhiều loại khác nhau từ sách chữ nổi đến sách nói, giúp những người khiếm thị được trải nghiệm đọc và hiểu biết thêm nhiều điều thú vị. Anh cũng mong thời gian tới, không chỉ ở thư viện tỉnh mà nhiều nơi ở Khánh Hòa sẽ có các tủ sách dành cho người khiếm thị.

Dịp này, Thư viện tỉnh Khánh Hòa phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, nhằm lan tỏa tình yêu sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh, sinh viên và đông đảo bạn đọc trên địa bàn tỉnh; trao giải Cuộc thi vẽ tranh mỹ thuật với chủ đề “Sắc Xuân Khánh Hòa” và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu với chủ đề: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” do Thư viện tỉnh tổ chức.

Ánh sáng tri thức lan tỏa

Sáng 21/4, tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 tỉnh Lâm Đồng đã chính thức được khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị của sách và thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ nhằm tôn vinh giá trị của sách mà còn góp phần khẳng định vai trò của tri thức trong sự phát triển bền vững của xã hội; đồng thời là dịp để lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Để phát triển văn hóa đọc thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lan tỏa giá trị của việc đọc và tinh thần học tập suốt đời; đồng thời đầu tư, nâng cấp hệ thống thư viện theo hướng hiện đại, thân thiện; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thư viện và tài nguyên số.

Các đơn vị trao tặng hơn 2.000 đầu sách, tạp chí, ấn phẩm cho hệ thống thư viện tỉnh Lâm Đồng tại Ngày Sách. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Ngành Giáo dục và Đào tạo cần giữ vai trò nòng cốt trong việc hình thành và nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ. Hoạt động đọc sách cần được trở thành một nội dung thường xuyên, có định hướng trong nhà trường; gắn đọc sách với đổi mới phương pháp dạy và học, với các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo; khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động đọc, biết chọn lọc và vận dụng tri thức từ sách vào học tập và cuộc sống, hình thành năng lực tự học.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng kêu gọi mỗi cán bộ và người dân cần chủ động đọc sách, xây dựng thói quen đọc thường xuyên, góp phần hình thành xã hội học tập.

Diễn ra từ ngày 21-25/4, Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như trưng bày sách; giới thiệu các bộ sưu tập sách quý; trải nghiệm các hoạt động STEM sáng tạo; giao lưu tác giả, tác phẩm; triển lãm ảnh về đất và người Lâm Đồng. Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra hoạt động trao tặng sách cho trường học vùng khó khăn; tọa đàm chuyên đề "Sáng tạo từ bản sắc: Đưa di sản thiên nhiên và văn hóa địa phương vào trang sách của trẻ em"…

Dịp này, đại diện các đơn vị đã trao tặng hơn 2.000 đầu sách, tạp chí, ấn phẩm cho hệ thống thư viện tỉnh Lâm Đồng. Đại diện cho TTXVN, Cơ quan thường trú tại Lâm Đồng đã trao tặng 50 ấn phẩm của TTXVN cho Thư viện tỉnh Lâm Đồng.

Bạn đọc quan tâm, tìm đọc ấn phẩm TTXVN tại Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Lâm Đồng sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 4/2026, với cao điểm từ ngày 15/4 đến 30/4. Các hoạt động được triển khai sâu rộng từ trung tâm đến cơ sở. Những chuyến xe thư viện lưu động mang tên "Ánh sáng tri thức" đưa sách đến với học sinh vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức. Song song đó, các chương trình tặng sách, cấp thẻ thư viện miễn phí và xây dựng "Tủ sách tri thức" cũng được tổ chức.

Tại tỉnh Lâm Đồng, những năm qua, công tác phát triển văn hóa đọc được quan tâm, triển khai với nhiều cách làm thiết thực, phù hợp thực tiễn. Hệ thống thư viện công cộng và thư viện trường học từng bước được củng cố, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu.

Mô hình xe thư viện lưu động "Ánh sáng tri thức" phát huy hiệu quả, đưa sách đến vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức. Phong trào đọc sách trong học sinh, sinh viên được đẩy mạnh với nhiều hoạt động phong phú; các mô hình như "Tủ sách cộng đồng," "Tủ sách pháp luật," "Tủ sách lớp học"…/.

