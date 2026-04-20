Con trai cựu binh Australia trao lại cuốn nhật ký của liệt sỹ bộ đội Việt Nam

Ngày 20/4, ông Glenn Mathews - công dân Australia đang sống tại thủ đô Canberra, con trai của một cựu binh Australia từng tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam, đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Australia để trao lại cuốn nhật ký của liệt sỹ Võ Văn Công.

Đây là cuốn nhật ký mà cha của ông Glenn Mathews đã tìm thấy vào năm 1968.

Thông tin trong cuốn nhật ký cho thấy, liệt sỹ Võ Văn Công sinh năm 1944, tại xã Phước Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai).

Liệt sỹ Võ Văn Công tham gia cách mạng từ tháng 4/1961, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 5/1962. Liệt sỹ Võ Văn Công từng giữ chức Bí thư Huyện đoàn.

Trang đầu của cuốn nhật ký ghi chi tiết thông tin cá nhân của liệt sỹ Võ Văn Công. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Glenn Mathews cho biết ông tìm được cuốn nhật ký trong số di vật do bố ông để lại sau khi mất và đã quyết định trao lại cho Đại sứ quán Việt Nam với mong muốn người thân của liệt sỹ Võ Văn Công sẽ nhận được cuốn nhật ký này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia hoan nghênh nghĩa cử của gia đình ông Glenn Mathews vì đã thể hiện sự trân trọng đối với gia đình liệt sỹ bộ đội Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ quán đang phối hợp các cơ quan chức năng tại Việt Nam để sớm tìm được người thân của liệt sỹ Võ Văn Công để trao lại kỷ vật này./.

