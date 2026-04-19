Hòa Phát khánh thành nhà máy ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn

Tập đoàn Hòa Phát tổ chức lễ khánh thành Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An tại Tây Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị phần phía Nam và xuất khẩu. Dự án đi vào hoạt động đã nâng tổng công suất Ống thép Hòa Phát lên 1,2 triệu tấn/năm, giữ vững vị thế thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam với gần 35%.

Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An có diện tích 15 ha, tổng đầu tư trên 2000 tỷ đồng, và sử dụng hệ thống dây chuyền công nghệ đồng bộ, hiện đại, nhập khẩu 100% từ các nước G7 với công suất 400.000 tấn/năm. Nhà máy được đặt tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), cửa ngõ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt thuận lợi cho chiến lược mở rộng, cung cấp các sản phẩm ống thép chất lượng cho thị trường phía Nam và xuất khẩu.

Song song với việc mở rộng quy mô sản xuất, Hòa Phát tiếp tục hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững theo định hướng "xanh hóa" của Chính phủ. Công ty đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 10 MW, giúp tự chủ hơn 50% nhu cầu điện năng sản xuất tại nhà máy.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ghi nhận, biểu dương Ống thép Hòa Phát đã rất nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ. Đây là dự án lớn, các Ban ngành của Tỉnh cũng hết sức hỗ trợ, đây là dự án lớn của tỉnh trong khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tin tưởng với năng lực sản xuất và kinh nghiệm Hòa Phát, dự án sẽ hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Thay mặt Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết vận hành nhà máy hết công suất, cung cấp sản phẩm ống thép chất lượng nhất, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An chuyên sản xuất các dòng ống thép phục vụ xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật như ống thép đen, ống thép tôn mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, thép cuộn tôn mạ kẽm và đặc biệt các sản phẩm ống thép có kích thước siêu lớn. Toàn bộ sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế ASTM (Mỹ), BS EN (Anh), JIS (Nhật Bản), đáp ứng khắt khe mọi yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Toàn cảnh Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Sản phẩm Thép Hòa Phát Long An phát biểu: “Việc khánh thành và đưa nhà máy vào hoạt động là bước đi chiến lược để chúng tôi phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường phía Nam và xuất khẩu. Với sự đầu tư bài bản về công nghệ và con người, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, khẳng định uy tín thương hiệu Ống thép Hòa Phát trên mọi công trình”.

Nhờ năng lực sản xuất vượt trội và lợi thế logistics, sản phẩm của Nhà máy Ống thép Hòa Phát Long An đã hiện diện tại hàng loạt siêu dự án trọng điểm như: Sân bay Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Sân bay Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc và các công trình hạ tầng giao thông lớn phía Nam.

Quý 1/2026, Ống thép Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng ấn tượng, đạt hơn 241.000 tấn, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực phía Nam đóng góp 90.000 tấn, riêng tháng 3 đạt kỷ lục 37.600 tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Nhà máy Long An chính thức đi vào hoạt động khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường nội địa của Ống Thép Hòa Phát, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới từ các thị trường quốc tế trong những năm tới./.

